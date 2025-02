Clayface obtém a atualização do diretor, detalhes da história do filme DCUada

Uma nova atualização sobre os DCs Clayface filme Está fora de cortesia do Boletim de Visão de Calor do Repórter de Hollywood, que oferece novas informações sobre a busca de um diretor e o que o filme será tratado.

Na última edição do Boletim, Aaron Couch e Borys Kit apontam que Jeff Wadlow, que foi relatado que estava na mistura do papel de diretor ontem por prazo, não está realmente envolvido no filme de forma alguma. No entanto, o relatório menciona que James Watkins deve falar com a DC e que os estúdios da DC consideraram Ja Bayona (Society of the Snow) para dirigir o projeto no ano passado também.

Quanto a Mike Flanagan, o escritor de cinema e alguém que já dirigiu vários de seus próprios projetos antes, o Boletim menciona que ele não pode fazê -lo devido a compromissos anteriores com projetos como a série de TV Carrie in Development, bem como seu próximo reinício de o exorcista.

O relatório da THR também mencionou alguns detalhes da história para o próximo filme. Como relatado anteriormente, Clayface será uma espécie de filme de terror, com a visão de calor que diz que o filme será extraído dos personagens cômicos do Origins como um “ator cinematográfico B que injetou uma substância para permanecer relevante apenas para descobrir que pode remodelar seu rosto e forma, tornando -se um pedaço de barro.

O que sabemos sobre o filme DC Clayface?

Atualmente, muito não se sabe sobre o filme, mas a lista de diretores observados para corroborar os relatórios de que o filme será um tipo de thriller de terror. O filme está sendo escrito pelo escritor/cineasta prolífico e aclamado Mike Flanagan.

Em TraposJames Gunn chamou Clayface de “história da DCU”, o que significa que ela será estabelecida dentro da continuidade do novo universo DC compartilhado de Gunn e Peter Safran, que recentemente começou com a série de comandos de criatura animada.

Embora até agora o elenco para o filme Clayface não tenha sido anunciado oficialmente, vale a pena notar que Alan Tudyk está expressando o personagem nos comandos das criaturas. Gunn disse anteriormente que os atores que expressam os principais personagens de animação nos projetos da DCU também os jogarão na ação ao vivo, que é o caso de Frank Grillo, já que ele está expressando Rick Flag. Superman de ação ao vivo do filme de 2025.

Além disso, Gunn disse que Tudyk interpretará um personagem de ação ao vivo no DCU. Inicialmente, não ficou claro a quem ele estava se referindo, já que Tudyk também expressa o fósforo e Will Magnus Doctor, bem como Clayface nos comandos das criaturas.

(Fonte: O repórter de Hollywood)