Clemson Tigers x Stanford Cardinal: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Cardeal de Stanford @ Clemson Tigers

Registros atuais: Stanford 9-3, Clemson 10-3

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do ACC agendado para o Stanford Cardinal e Clemson Tigers às 16h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Littlejohn Coliseum. O Cardinal exibiu sua força ofensiva, já que obteve média de 78,1 pontos por jogo nesta temporada.

Stanford provavelmente entra no confronto com rancor, considerando que Oregon acabou de encerrar a seqüência de três vitórias consecutivas do time no sábado. O jogo entre eles e os Ducks não foi particularmente acirrado, com Stanford caindo por 76-61. A disputa marcou o jogo com menor pontuação do Cardeal até agora nesta temporada.

Apesar da derrota, Stanford teve fortes atuações de Maxime Raynaud, que fez um duplo-duplo com 20 pontos e 13 rebotes, e de Benny Gealer, que marcou dez pontos.

Stanford lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas oito assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde fevereiro.

Clemson encontrou alguma redenção em casa esta semana, após uma dura derrota na prorrogação para a Carolina do Sul no sábado. Clemson venceu Wake Forest por 73-62.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar Clemson à vitória, mas talvez nenhum mais do que Viktor Lakhin, que quase fez um duplo-duplo com 13 pontos e nove rebotes. O desempenho de Lakhin compensou o confronto mais lento contra a Carolina do Sul na última terça-feira. A equipe também recebeu ajuda de Jake Heidbreder, que marcou 15 pontos.

A derrota de Stanford reduziu seu recorde para 9-3. Quanto a Clemson, eles têm estado bem recentemente, já que venceram sete dos últimos nove jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-3 nesta temporada.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: Stanford tem quebrado vidros nesta temporada, com média de 36,6 rebotes por jogo. Não é como se Clemson tivesse problemas nesse departamento, já que sua média foi de 36,4. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.