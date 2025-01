Clima ruim, barcaças e rebocadores fundados em Ende Beach, galpão de carvão no mar

Fim, viva – Ondas altas que atingiram o mar, a leste de Nusa Tenggara, causando um rebocador ou rebocador Nusa Bahari Perkasa Perdana, NBP Perdana e barcaça de barcaça de transporte de carbono, corre em Maurole Beach.

Leia também: 3 navios lançados nas águas de Tanjung Emas Semarang devido ao mau tempo

Foi relatado que o incidente ocorreu na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025 e o processo de evacuação durou até as 16h00 WITA.

Com base na declaração policial, as 1.550 toneladas de barcaça de carvão estavam presas em uma posição inclinada e uma água do mar, de modo que parte da carga derramou no mar.

Leia também: Mau tempo, a demolição do mar adia novamente

“A distância da barcaça com a praia é de cerca de 50 metros. Enquanto o rebocador -na noite.

De acordo com o IPDA Heru, os dois navios foram lançados desde segunda -feira, 27 de janeiro de 2025. Tugboat NBP Perdana e Barces confia no porto de Jeti atrás das roupas da PLU.

Leia também: Viral! A polícia e o TNI estão envolvidos em uma briga em Jalan Raya NTT, Citizens: vergonha

“Porque a corda em negrito da barcaça direita quebrou para que o rebocador puxasse a barcaça para a praia de Mausambi, depois abaixou as âncoras e depois ancorou”, continuou Ipda Heru.

“Como resultado do mau tempo e das ondas altas, o navio quase parecia até a borda, para que o rebocador puxasse a barcaça navegando para o meio”, acrescentou.

Como resultado de ondas altas do mar, as ondas foram arrastadas pelas ondas para a praia de Maurole.

“Às 06:00 WITA, o rebocador e a barcaça estavam presos na praia de Maurole, onde a posição do barco Barcaza carregada com carvão já estava na água e a água do mar inclinada”, disse Ipda Heru.

Heru explicou que o rebocador começou a correr no recife de coral por volta das 22:00, isso se baseia na declaração de 3 membros da tripulação evacuados por moradores locais para uma das casas dos moradores, cada sitompul de Irwansyah (30), Abk Machinist 2 Mocholil Yasin (22), Abk (Mudi) e Ahmad D Judin (42) e Abk e Abk (Oiler).

“Então, 6 tripulantes que estavam em rebocador também caíram e nadaram em direção à praia e depois os evacuaram vários moradores de Maurole para uma das casas dos moradores”, disse Iopda Heru.

“Por volta das 12:45 WITA, alguns moradores nadaram no rebocador para salvar o capitão do navio (capitão) e um dos tripulantes do navio e itens pertencentes ao capitão e à tripulação”, disse ele a Ipda Heru mais.

Por volta das 13h30, o capitão de Wita e uma equipe podem ser salvos por moradores locais. Não houve baixas no incidente preso da barcaça e do rebocador NBP.

O próximo abk está na barcaça

1. Rafi Aan Eko Yulianto (capitão do navio)

2. Hermansyah (Diretor/Mualim 1)

3. Pasety (segundo oficial/Mualim 2)

4. Khairul Arif Catur (engenheiro -chefe/chefe de metralhadora)

5. Alif Aasy (máquinas 1)

6. Irwansyah Sitompul (maquinista 2)

7. Mocholil Yasin (Siter Mudi)

8. Ahmad Riski Ferbrinto (irmã Mudi

9. Andik Ahmad D Judin (Oiler)

Relatório: Jo Kenru/ NTT