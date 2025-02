Clima ruim na Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. É um aviso amarelo na Bolonha

A nova onda de mau tempo desmorona na Toscana, Lazio e Emilia-Romagna com chuva intensa e inundações dispersas.

O mau tempo mudou -se para o Low Maramme Grosseto Maramme à noite. Deslizamento de terra no solo na visão geral do Argentário, uma estrada interrompida em Cala Grande. Alagado perto de Capalbio, o Pedemontana Road Lake San Floriano. À noite, Sgrilla e Sgrillozzo e a estrada regional Maremma de Parrina a Località Bello del Grazi fecharam à noite.

Tempestade na área de Manciano (Grosseto), onde quase 40 mm chuva choveu a cerca de meia hora de velocidade, que os buracos e campos que já estão transbordando do dia anterior são inundados com todas as estradas. Às 10:30, os primeiros relatórios foram sobre questões críticas sobre as estradas provinciais entre Sgrilla e Vallen. O SR 74 perto da equipe vermelho também é imediatamente a favor. Chegou as equipes de proteção civil de Misericordia, trabalhadores da cidade, a polícia de Carabinieri e a polícia municipal com o prefeito Morini. O fechamento das estradas é imediato, nesta manhã reabriu o fluxo de água. Torrent Elsa foi completo com mais de 3,5 metros. Eles o assistiram a noite toda.

Ela salvou uma jovem que estava presa no carro ontemEm La Parrina, na vila de Ortebetella (Grosseto), devido a uma estrada inundada, após o mau tempo, que influenciou a ilha de Elba, mudou -se para a costa de Maryma. Os bombeiros, que também intervieram na Albinia, anunciaram para resgatar uma pessoa com deficiência que não conseguiu acessar o andar superior de sua casa afetada por uma inundação.

A intervenção da brigada de bombeiros também para inundações de áreas, porões e árvores era perigosa devido ao mau tempo.

Em Florença durante a noite, relata a cidade metropolitana de Florença Chuva generalizada do estado, mesmo com chuveiros. A chuva causou críticas e trouxe detritos na rua, para os quais os motoristas são aconselhados a prestar atenção à direção. No SP1 San Donato, na colina, a Km 11+500, na vila de Rignano Sull’arno, a parede em Sassi desmaiou e uma maneira foi colocada. Em vários lugares durante a noite, os bombeiros da intervenção no corte de algumas plantas em queda. O MetroMittà afirma que todos os níveis hidrométricos estão abaixo do limiar.

Intervenções de resgate a noite toda na ilha de Elbaespecialmente em Portoferraio (Livorno), Para as consequências das inundações. É afetado pelo centro histórico da capital da ilha com deslizamentos de terra e deslizamentos de terra. A área de Bagnaia inundou com valas de inundação. Deslizamentos de terra do solo interromperam a conexão da estrada com as áreas de banho Nisporto e Nisportino. Do continente, fortalecendo os bombeiros e voluntários de proteção civil, misericórdia e ANCA com meios, bombas de água, usando espécies diferentes, desembarcadas.

Fechou 40 intervenções, 80 pessoas resgataram ou evacuaram casas e carros em Smetana. Como a situação do clima está melhorando, a secagem e o térreo estão em andamento. As equipes de Livorno trabalham no local, com equipes de mergulhadores e socorristas de água que fortaleceram outros comandos da Toscana.

A base de logística é configurada no ginásio Portoferraio.

Mas o mau tempo nem sequer encontrará Emilia-Romagn e Lazio.

Alertas amarelos da chuva em Bolonha E o município abre o centro operacional municipal em medidas preventivas para monitorar a situação.

“Embora Matilde Madrid, os conselheiros, explique o Centro Operacional Municipal (COC) para manter o COC), que permite manter as funções ativas de proteção H 24 para monitorar com o limiar de Praga, começando com uma colina, estradas, passagens inferiores, riachos e rios da nossa cidade após o desenvolvimento da situação ”.

Em Roma, o tráfego foi temporariamente bloqueadona direção sul, causa e Obstáculo Na estrada estadual 7 “via Appia”, na KM 14 100. No local, há equipes Anas e a polícia para a administração do evento e permitem reabrir a seção no menor tempo possível. Isso foi anunciado pelo comunicado de imprensa do Anas.

Reprodução reservada © Copyright ANSA