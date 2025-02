Clínicas dedicadas a diabetes para operar em todos os centros de saúde do governo no distrito de Chamarajanagar

Em uma iniciativa pioneira, a administração do distrito de Chamarajanagar abriu clínicas dedicadas a diabetes em todos os hospitais públicos, centros de saúde comunitários e centros de saúde primários do distrito.

As clínicas operarão das 7h às 11h toda quarta -feira, fornecendo serviços de saúde especializados a pacientes diabéticos. O lançamento oficial da iniciativa, considerado o primeiro do gênero no estado, foi realizado no Centro Primário de Venkatayyanachatra, em Chamarajanagar Taluk, na quarta -feira.

Shilpa Nag, comissário anexo de Chamarajanagar, que inaugurou o programa, disse que as clínicas de diabetes se concentram em cuidados e manejo diabéticos e beneficiarão muito as comunidades rurais e desfavorecidas.

Nas clínicas de diabetes, os pacientes receberão cheques médicos, medicamentos, gráficos diabéticos, diretrizes alimentares e outros serviços essenciais de assistência médica. “Se for necessário tratamento médico avançado, os pacientes serão encaminhados a outros centros médicos de acordo com o protocolo”, disse um comunicado divulgado pela administração do distrito.

A Sra. Nag apreciou os esforços do oficial de saúde e bem -estar da família do distrito e sua equipe por apresentar com sucesso o serviço. O Departamento dos Oficiais Nodais para o Gerenciamento de Clínicas de Diabetes.

Embora a maioria dos centros de saúde seja aberta às 9h, forçando pacientes com diabetes a aguardar seus cheques, agora um serviço especial de laboratório estará disponível das 7h às 11h toda quarta -feira exclusivamente para análise do sangue relacionado ao diabetes.

O oficial de saúde e bem -estar da família do distrito, Dr. S. Chidambara, disse: “Todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a implementação adequada das clínicas de diabetes em todo o distrito”.

A declaração observou que Chamarajanagar deu um exemplo para outros distritos continuarem a fornecer serviços de saúde acessíveis e especializados para pacientes diabéticos.