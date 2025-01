Clipe exclusivo de Pay Dirt com Josh Brolin conta a história do Supercross

ComingSoon lançará um exclusivo Pay Dirt: A história do clipe do Supercrossuma prévia do próximo documentário narrado por José Brolin sobre o mundo do Supercross.

O que acontece no clipe Pay Dirt: The Story of Supercross?

No clipe, Brolin apresenta ao público o mundo do Supercross e explora porque o documentário está sendo feito, com Brolin explicando porque o esporte é tão emocionante e porque ele quer compartilhá-lo com o mundo depois de ter participado dele por tanto tempo. .

Pay Dirt: The Story of Supercross será lançado nos cinemas de todo o país em 24 de janeiro de 2025. O filme será lançado em mais de 50 mercados, inclusive internacionalmente em lugares como Vancouver, Toronto, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

Assista ao clipe exclusivo de Pay Dirt: The Story of Supercross abaixo (veja outros clipes e trailers):

“Não gosto quando os filmes tentam ditar como você deve se sentir”, disse Brolin em comunicado sobre o filme. “Você sabe o que quero dizer? Você apenas consegue o que consegue. Quando as pessoas são boas no que fazem, acho que muitas pessoas respondem a isso. Está resolvido. Este filme não é nada enfadonho. Não está lhe dizendo como se sentir. “É simplesmente o que é e acho que as pessoas realmente respondem à honestidade.”

Além de Brolin narrar o projeto, Pay Dirt: The Story of Supercross também inclui entrevistas com algumas das maiores lendas e influências do esporte, incluindo as lendas do Hall da Fama Jeremy McGrath, Bob Hannah, Ricky Johnson e Ricky Carmichael. O filme é dirigido por Paul Taublieb e co-escrito por Stuart Archer e Taublieb.

“Supercross. Um esporte nascido em 1972 por um homem que agora cumpre pena dupla de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de seu ex-parceiro Mickey Thompson e sua esposa”, diz a sinopse oficial do filme. “Ele é apenas um personagem deste documentário que inclui os maiores nomes do Supercross, do passado e do presente. Pay Dirt leva você a um passeio selvagem pelos esportes motorizados mais subestimados, exigentes e dramáticos do planeta. Narrado por Josh Brolin e dirigido pelo cineasta Paul Taublieb, duas vezes vencedor do Emmy, Pay Dirt captura a essência do esporte onde a paixão encontra o compromisso, valendo-se dos pilares gêmeos do trabalho de câmera cinematográfico e da profunda pesquisa de arquivo combinada com entrevistas aprofundadas de. As lendas do Hall da Fama Jeremy McGrath, Bob Hannah, Ricky Johnson e Ricky Carmichael.”