CM acusa os líderes do BRS de criar obstáculos no desenvolvimento do distrito eleitoral Kodangal

O primeiro -ministro A. Revanth Reddy criticou os líderes da oposição Bharat Rashtra Samiti por criar obstáculos na implementação de programas de desenvolvimento em seu círculo eleitoral Kodangal nativo e jogando lama para seus familiares que cuidam do círculo eleitoral quando foi ocupado no nível no estado.

Embora o governo tenha adquirido 1.300 acres para o desenvolvimento industrial no círculo eleitoral, que permaneceu tarde por um longo tempo, os líderes do BRS fizeram com que os jovens atacassem os funcionários que visitaram a área com planos de desenvolvimento. “Kodangal deve ficar para sempre? O círculo eleitoral merece universidades médicas, engenharia, politécnicas e juniores? Ele perguntou depois de lançar formalmente quatro esquemas na vila de Chandravancha no círculo eleitoral no domingo. Ele lembrou como os líderes do BRS se voltaram para a ‘política barata’, causando que as pessoas em alguns gramas de Sabhas comemoraram recentemente.

Ele disse que o estado pode registrar a produção de arroz de 1,56 toneladas de milhões de rúpias, apesar do fracasso do projeto Kaleshwaram. O projeto Kodangal-Narayanpet permaneceu uma start-up que começou durante o regime anterior, mas os líderes do BRS estavam colocando rádios nos esforços do governo para levar a água de Krishna ao distrito eleitoral de Kodangal. “A sobrevivência do BRS estará em questão assim que os projetos estiverem concluídos”, disse o primeiro -ministro.

Ele acusou o líder da oposição e o presidente da BRS K. Chandrasekhar Rao de não participar de sessões de assembléia pelo menos uma vez nos últimos 13 meses questionando as razões por trás de sua ausência. “Ele (Sr. KCR) não tem a responsabilidade como líder da oposição? Por que você deve lidar com a posição se pretende abster -se de suas responsabilidades? Ele se perguntou.

Em uma referência particular ao presidente que trabalha no BRS, KT Rama Rao, o Sr. Revanth Reddy lembrou como vários membros da família KCR obtiveram posições quando o BRS (então TRS) assumiu as rédeas e não disse que nenhum de sua família (do Sr. Revanth Reddy) garantirá qualquer posição postal. “Os líderes do BRS não podem digerir o fato de que minha família está a serviço de pessoas sem antecipar nenhuma publicação”, disse ele que adicionar seus membros da família não competiria em ‘saquear dinheiro público’, diferentemente dos líderes do BRS.