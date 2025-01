CM Bats para promover as florestas naturais de Telangana

O primeiro -ministro Revanth Reddy enfatizou a necessidade de promover o templo, a saúde e o ecoturismo no estado.

Destacando a rica herança natural e cultural de Telangana, ele disse que o governo promoveria Ramappa e mil templos de pilares, e florestas como Nallalalalala e Mellala Tirtham.

Ele disse isso, ao abrir o Experium Park, um parque imersivo do mundo, na vila de Proddutur, nos arredores de Hyderabad, na terça -feira. O primeiro -ministro anunciou que o governo do estado implementará uma nova política turística em breve e desenvolverá uma infraestrutura de ecoturismo. Ele elogiou Ramadugu Ramdev por desenvolver o Experium Park, de acordo com a visão do estado e prometeu desenvolver a área florestal de Vikarabad como um centro de ecoturismo.

Reddy também enfatizou a importância de promover a Telengana como uma região florestal natural e anunciou planos de apresentar uma política para incentivar os alunos a plantar e proteger os filhotes nos nomes de suas mães.

“A área florestal de Vikarabad tem sua própria identidade com recursos naturais abundantes. O governo desenvolverá a área de Vikarabad como um centro de ecoturismo “, disse ele, acrescentando que o governo trará uma política que ajudará cada estudante a plantar e proteger um broto em nome de sua mãe imitando o excelente ativista ambiental ‘Vanjeevi’ Ramaiah.

O ministro do Turismo, Juply Krishna Rao, e o chefe de Whip no Conselho Patnam Mahender Reddy, o ator de cinema e ex -ministro da União de Chieranjevi, entre outros dignitários, participaram do evento.