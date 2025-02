CM, CMS anexados têm fraudado mulheres em Maharashtra: Nana Patole del Congress

O presidente do Congresso de Maharashtra, Nana Patole, disse que o BJP está usando critérios como desculpa para interromper as cotas. Arquivo | Crédito da foto: PTI

O presidente do Comitê do Congresso de Maharashtra Pradesh, Nana Patole, criticou o partido dirigido por Bharatiya Janata Mahayuti O governo por trair milhões de mulheres em Maharashtra e disse que os três irmãos (que se referem ao primeiro -ministro Devendra Fadnavis e ao vice -presidente CMS Eknath Shinde e Ajit Pawar) fraudaram mulheres no Estado, enquanto o governo declarou cinco mulheres inelegíveis Ladki Bahin Yoojana.

“Isso é decepção; Mahayuti Ele prometeu ₹ 1.500 a todas as mulheres para garantir os votos e agora está reduzindo essa assistência financeira depois de chegar ao poder ”, disse Patole.

Na sexta -feira (7 de fevereiro de 2025), o Ministro do Desenvolvimento de Mulheres e o bebê de elegibilidade.

Senhor. Patole chamou Ladki Bahin Yoojana de truque eleitoral para atrair os votos das mulheres durante as eleições da assembleia realizadas em novembro de 2024. A assistência de ₹ 1.500 foi prometida e deveria aumentar para ₹ 2.100 por mês após as eleições.

Patole disse que o BJP está usando os critérios como uma desculpa para interromper as cotas.