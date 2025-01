CM e vice-CM deveriam parar de lutar pelo poder em Karnataka: Brinda Karat

O líder do Partido Comunista da Índia (marxista) e vice-presidente Adivasi, Aakrosh Manch Brinda Karat, alegou que o ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah, e o vice-CM DK Shivakumar estão lutando entre si pelo poder. “Eles deveriam parar com a sua ‘nakli kushti’ (falsa luta) e concentrar-se no desenvolvimento de grupos tribais oprimidos e abordar outras questões candentes de Karnataka, disse ele.

Falando no comício Adivasi Aakrosh em Mangaluru em 23 de janeiro, a Sra. Karat disse que o Congresso chegou ao poder em Karnataka com os votos de Koragas e outras pessoas com ideias semelhantes. Mas até agora o governo do Congresso nada fez para acabar com a opressão dos Koragas e das comunidades tribais. “O Sr. Siddaramaiah e o Sr. Shivakumar estão lutando entre si pelo poder. Ambos estão desperdiçando sua energia. Pare com isso luta livre falsa.”

Sra. Karat disse que a verdadeira mácula começou doença para preservar os direitos de Koragas e outras comunidades oprimidas. “Este é um movimento muito poderoso e só iremos pará-lo quando os direitos dos grupos tribais forem cumpridos”, disse ele. A Manch irá monitorar de perto os orçamentos da União e de Karnataka para 2025-26 para garantir a alocação para o desenvolvimento de grupos tribais particularmente vulneráveis ​​(PVTG).

Existem 75 PVTGs, compreendendo 10,5 lakh famílias, vivendo em 2.870 localidades na Índia. Em Karnataka, Koragas e Jenu Kurubas são os dois PVTGs reconhecidos e somam 62.000. Os Koragas, cuja população é de 16.000 habitantes, são os mais oprimidos entre o PVTG.

Com a queda da taxa de natalidade e da mortalidade infantil, a população de Koragas está em declínio. “Duas décadas atrás, os Koragas eram 20.000. O número agora foi reduzido para 16.000. Disseram-me que o número pode cair ainda mais para 12.000. Devido a políticas e programas errados, esta comunidade está lentamente a caminhar para a extinção”, disse ele.

Ao longo dos anos, a União e os governos estaduais continuam a violar os direitos constitucionais dos Koragas. Embora a Constituição tenha proibido a intocabilidade, os Koragas continuam a ser vítimas da intocabilidade com a prevalência de práticas como desastre. “O BJP continua a apoiar práticas socialmente regressivas sob o pretexto de proteger a cultura antiga. “Koragas deveria ser compensado pela injustiça histórica infligida a eles.”

Ele disse que os Korags são afetados pela desnutrição. Eles não têm acesso à educação e aos serviços de saúde. Karat disse que o governo da LDF em Kerala está a executar um programa para fornecer alimentos nutritivos às portas das famílias tribais. Em Novembro de 2024, o governo de Kerala identificou 530 famílias Koraga que viviam em 15 aldeias no distrito de Kasaragod e concedeu-lhes um total de 193,5 hectares de terra.

Os Aakrosh Manch Adivasis lutam pela implementação de uma lei pró-tribal. A manifestação de Aakrosh visa lutar pelo direito dos tribais de viver com dignidade e proteger os seus direitos constitucionais, disse ele.

O coordenador estadual de Karnataka de Adivasi Hakkugala Samanvaya Samiti, Krishnappa Konchady, e o secretário distrital do CPI(M), Muneer Katipalla, também falaram.