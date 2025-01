CM pede agilização do processo de conversão de terrenos para construção de habitação

O ministro-chefe, Pinarayi Vijayan, pediu aos coletores distritais que agilizassem o processamento dos pedidos de conversão restrita de áreas úmidas e arrozais para construção de moradias.

O Sr. Vijayan pediu aos coletores que informassem claramente os requerentes se houvesse algum obstáculo legal na conversão do terreno.

Ele falava na conclusão da conferência anual de coletores distritais e vários chefes de departamentos aqui na quinta-feira.

Ordenou que fosse agilizado o processamento dos pedidos de reconversão de terrenos, para construção de habitação a cinco cêntimos nas zonas urbanas e a 10 cêntimos nas zonas rurais, e que a autorização fosse concedida após as devidas verificações.

Todas as questões técnicas relacionadas com “tharam mattom” ou conversão de terrenos, incluindo no caso de terrenos que já foram utilizados para construção de habitação, antes da promulgação da Lei de Conservação de Paddy e Zonas Húmidas de Kerala de 2008, devem ser removidas, disse o Sr. Estas etapas devem ser aceleradas, pois não há pagamento de conversão de terras de até 25 centavos.

Deveria haver uma melhor coordenação entre os departamentos de Receita e Agricultura nestas questões, disse Vijayan.

Mudanças climáticas

Sugeriu que as actividades de gestão das alterações climáticas fossem realizadas a nível distrital com a experiência técnica do Instituto de Estudos sobre Alterações Climáticas e utilizando o fundo mineiro distrital. Este fundo deve ser usado para instalar equipamentos sofisticados nos distritos que possam prever mudanças e eventos climáticos inesperados.

Vijayan também instruiu colecionadores e chefes de departamento a coletar detalhes de edifícios não utilizados em várias partes do estado e reportá-los ao Secretário de Governo Autônomo Local. Outras importantes atividades de construção em todo o estado, incluindo obras rodoviárias e processos de aquisição de terrenos para ferrovias, também precisam ser aceleradas, acrescentou.

Ele sugeriu que os serviços de funcionários públicos aposentados poderiam ser procurados para compensar a escassez de agrimensores. Não deverá haver obstáculos no caminho das obras de desenvolvimento das estradas nacionais e os passos deverão ser acelerados.

Vijayan disse que deveriam ser estabelecidos prazos para encerrar os arquivos nos Coletivos e, se necessário, adalats separados seriam realizados em vários níveis para limpar os arquivos. Os chefes de departamento devem garantir que haja participação popular em actividades como programas de cuidados paliativos e gestão de resíduos. Além disso, devem ser tomadas medidas imediatas para que a lista de preços dos produtos essenciais seja claramente exibida em todos os principais mercados, acrescentou.

segurança rodoviária

Vijayan também expressou preocupação com a segurança rodoviária e disse que o departamento de veículos motorizados, a polícia e os cobradores deveriam fazer esforços conjuntos para reduzir o número de acidentes rodoviários nos distritos. É necessário ampliar as atividades antidrogas e criar consciência popular.

O Ministro-Chefe também sugeriu que já era hora de os escritórios do governo serem alimentados por energia solar. Pelo menos um panchayat em cada distrito deve ser capaz de se tornar totalmente solar e se tornar um panchayat modelo movido a energia solar. Ele disse que o CIAL instalará instalações de geração de energia solar nos telhados das novas casas que estão sendo construídas para as vítimas do deslizamento de Chooralmala em Wayanad.

Os Panchayats envolvidos na piscicultura devem abordar esta questão de forma abrangente. Devem colaborar com agências que se dedicam à criação de salmão a nível internacional e desenvolver projetos que também permitam a piscicultura em barragens.

Conflitos homem-animal

Devem ser tomadas medidas para reduzir os conflitos homem-animal em áreas mais próximas das florestas e todas as medidas devem ser tomadas para controlar os perigos que os animais selvagens representam para a vida e a propriedade. Vijayan disse que medidas rigorosas seriam tomadas para controlar os ataques a escritórios e funcionários do governo.

Entre outras coisas, destacou que é preciso coletar e aproveitar o lodo, as pedras e a areia acumulada em rios, represas e outras fontes de água.

Os ministros KN Balagopal, Kadannappally Ramachandran, GR Anil e R. Bindu, a secretária-chefe Sarada Muraleedharan, coletores distritais, chefes e secretários de departamento, altos funcionários, entre outros, participaram da reunião.