CM pede aos Coletores que inspirem confiança entre as pessoas no governo. desempenho

O Ministro-Chefe A. Revanth Reddy instruiu os coletores distritais a cumprirem eficazmente as suas funções para incutir confiança entre as pessoas de que o Governo está a trabalhar para o seu bem-estar.

ação estrita

Ele disse que realizará inspeções surpresa depois de 26 de janeiro para verificar se os frutos do bem-estar e do desenvolvimento estão chegando à última milha. “Ações rigorosas serão iniciadas contra aqueles considerados culpados de abandono do dever”, disse ele.

Acrescentou que o governo decidiu lançar programas de prestígio a partir de 26 de Janeiro, coincidindo com o Dia da República, e pediu aos responsáveis ​​que concluam os trabalhos preparatórios para o lançamento dos programas entre 11 e 15 de Janeiro. O governo lançaria o esquema Indiramma Atmeeya Bharosa. prevendo o pagamento de ₹ 12.000 cada às famílias de trabalhadores agrícolas que não possuíam terras.

O Governo está a trabalhar activamente na introdução de uma ração estatal única que permite a retirada de produtos essenciais de qualquer parte do estado. Ele falou durante a Conferência de Coletores na sexta-feira para analisar a implementação dos planos e programas emblemáticos do Governo.

Indiramma Illu

Referindo-se ao Indiramma Illu, o regime de habitação para a secção mais fraca, o Ministro-Chefe instruiu os coletores a preparar a lista de beneficiários elegíveis e a submetê-la ao ministro responsável do distrito. A lista de beneficiários deverá ser publicada após a devida aprovação do ministro responsável.

Ele orientou os funcionários do IAS e do IPS a permanecerem em albergues de assistência social pelo menos uma vez por mês para que pudessem compreender as condições em que funcionavam. As mulheres oficiais também devem ser alojadas em albergues para raparigas para lhes inspirar confiança.