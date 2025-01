CM pede plano de 25 anos para necessidades de água potável de Hyderabad

O ministro-chefe A. Revanth Reddy durante uma reunião com funcionários do Conselho de Água em Hyderabad na sexta-feira. | Crédito da foto: PTI

O conselho do Conselho Metropolitano de Abastecimento de Água e Esgoto de Hyderabad (HMWS&SB), pela primeira vez no estado separado de Telangana, se reuniu na sexta-feira.

O Ministro-Chefe A. Revanth Reddy, presidente do Conselho, que convocou a reunião, disse que a avaliação das necessidades de água potável e gestão de águas residuais da crescente população de Hyderabad precisa ser feita tendo em mente os próximos 25 anos. E os planos, em consulta com agências especializadas, devem ser estudados com a meta de 2050.

A reunião da Diretoria foi realizada aqui, no Centro Integrado de Comando e Controle, e contou com a presença de membros da Administração Municipal, Diretoria de Controle de Poluição e Saúde.

‘Projeto Mallannasagar como fonte de água’

A aglomeração urbana de Hyderabad, com 13,79 lakh ligações de água potável numa rede de distribuição de 9.800 km, tem extraído água dos projectos Manjira e Singur, dos rios Godavari e Krishna através do projecto de abastecimento de água potável Godavari Fase II e fornecida através de Himayathsagar e Osmansagar.

Com base em relatórios de consultoria que sugerem elevada disponibilidade de água e aumento de custos, a reunião discutiu e decidiu que o projecto de Mallannasagar seria utilizado para abastecimento de água. Em vez dos 15 tmc de água propostos, o Conselho aprovou a retirada de 20 tmc de água para as necessidades de consumo de Hyderabad.

‘HMWS&SB tem um déficit de ₹ 8.800 cr’

Explicando a situação financeira do Conselho de Águas, o CEO Ashok Reddy disse que as receitas geradas através de várias operações foram suficientes para cobrir os salários, manutenção e custos de despesas do departamento. Mas cerca de 4.300 milhões de rupias permanecem como dívidas ao HMWS&SB de vários departamentos governamentais. O próprio Conselho de Água deve uma conta de 5.500 milhões de rupias ao departamento de eletricidade e, no passado, tomou um empréstimo de 1.847 milhões de rupias. A HMWS&SB está atualmente com um déficit de receita de Rs 8,8 bilhões, informou Reddy.

Altos funcionários também explicaram ao Conselho que as frequentes interrupções no abastecimento de água na cidade se devem a condutas que datam da década de 1960 e que requerem manutenção regular.

‘Rumo a soluções’

Revanth Reddy, embora aconselhasse o departamento a explorar formas de aumentar as suas receitas, disse que também deveria garantir a cobrança de pagamentos pela água. Ele sugeriu que a HMWS&SB aproveitasse empréstimos a taxas mais baixas e preparasse relatórios de projetos em conformidade.

Sobre a situação da antiga rede de gasodutos em Hyderabad, ele informou as autoridades sobre um novo projeto para instalar gasodutos alternativos e modernos. Ele aconselhou o conselho de água a obter fundos relacionados através da Missão Jal Jeevan do Centro.