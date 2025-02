CM Punk chama WWE Superstar Bayley seu herói

Antigo WWE Campeão Cm punk recentemente elogiado BayleyChamá -la de “meu herói” para sua agenda lotada. Durante a semana passada, Bayley trabalhou duro e demonstrou por que é uma das estrelas mais dedicadas da WWE da lista.

Sua semana difícil começou na WWE Raw, em Nashville, onde ele derrotou Lyra Valkyria para se classificar para a partida da Elimination Chamber. Na noite seguinte, ele lutou contra Cora Jade em NXT em Orlando. No entanto, Roxanne Pérez, vestido com sua antiga roupa de Hugger, distribuiu Bayley, causa Ela perde.

Bayley não parou por aí. Na sexta-feira, ele participou do NBA All-Star Celebrity Game em Oakland, Califórnia. Durante o fim de semana, ele entrou no ringue para o altamente antecipado jogo de quatro estradas do Campeonato Feminino da WWE NXT.

Na vingança da WWE NXT 2025, Bayley enfrentou Giulia, Cora Jade e Roxanne Pérez no evento principal. Ele fez um desempenho incrível, mas não conseguiu vencer, já que Giulia cobriu Roxanne Pérez para manter seu título. Vendo o trabalho duro de Bayley, CM Punk mostrou seu respeito e a chamou de “meu herói” por sua dedicação.

Muito orgulhoso de Bayley. Ela realmente é um cavalo de batalha da empresa. Ele viajou para 4 estados diferentes, incluindo o jogo da NBA Stars.

Seu trabalho é tão subestimado e ajuda as estrelas mais recentes do NXT a colocá -las.

Eles nunca vão me fazer odiá -la, ela é ótima? pic.twitter.com/vly9tozlj – Ali (@coywrestling50) 16 de fevereiro de 2025

Como a dedicação de Bayley à WWE ganhou o respeito de CM Punk

Após o incrível trabalho árduo de Bayley durante a semana passada, CM Punk levou sua história no Instagram para reconhecer seus esforços. Ele publicou uma foto de Bayley que chegou ao dia da vingança do WWE NXT 2025 e compartilhou uma mensagem sincera.

Ele escreveu: “Quero destacar esta senhora hoje. Ele quebrou na segunda -feira em Raw, em Nashville, voou para Orlando e o esmagou na terça -feira no NXT. É no jogo da NBA Celebrity All Star Star na sexta -feira, depois voa em todo o país para DC e Will Principal Event NXT Show. Inspirador Café alimentado. Apaixonado pela rotina. Eu vejo você. Modelo a seguir. Meu herói. “

O CM Punk apóia ativamente a divisão feminina e destaca regularmente suas estrelas. Ele passa um tempo atrás do palco no NXT, oferecendo orientação e ajudando o talento a crescer.