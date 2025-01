CM Revanth Reddy decepcionado com a negação de uma participação justa a Telangana no Padma Awards

O ministro principal, A. Revanth Reddy, planeja escrever uma carta ao primeiro -ministro Narendra Modi expressando sua decepção e descontentamento por negar a Telangana uma participação justa nos prêmios Padma. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O ministro principal, A. Revanth Reddy, planeja escrever uma carta ao primeiro -ministro Narendra Modi expressando sua decepção e descontentamento pela negação de uma participação justa a Telangana nos prêmios Padma.

Fontes do governo disseram que, apesar do fato de o governo recomendar pessoas de destaque em várias categorias, o governo central as ignorou, e isso não passava de um insulto a Telangana.

As recomendações do governo incluíam personalidades proeminentes, como Gaddar (Padma Vibhushan), Chukkka Ramaiah (Padma Bhushan), Andesri (Padma Bhushan), Gorrati Venkanna (Padma Shri) e Jayadheer Tirumala Rao (Padma Shri), que demonstraram sua exceção. .

Sua contribuição para a cultura de Telangana, movimentos populares, artes, educação e proteção da cultura tribal não tem paralelo no país, disseram fontes. Seu papel na agitação de Telangana e na mobilização da opinião pública é lendária, ele considerou um alto funcionário. “Não reconhecendo seu serviço distinto, o centro insultou o estado”.

Telangana ganhou apenas dois dos 139 prêmios, incluindo Padmavibhushan, com o excelente gastroenterologista Duvur Nageshwar Reddy e o fundador da Reserva de Reserva Madiga Samiti (MRPS), Krishna Madiga envia. O estado deveria ter recebido pelo menos cinco prêmios, considerou o ministro principal.

O Dr. Nageshwar Reddy é natural do distrito de Kurnol, mas residiu em Hyderabad por várias décadas e fundou o Instituto Asiático de Gastroenterologia (AIG). Curiosamente, Hindupur MLA e Nandamuri Balakrishna, que vive em Hyderabad desde seus dias de escola, foram colocados na categoria Andhra Pradesh.

Enquanto isso, em comunicado, o ministro principal, Revanth Reddy, parabenizou o Dr. Nageshwar Reddy e o Sr. Krishna Madiga por terem sido nomeados para o Padma Awards. Ele disse que sua contribuição para seus respectivos campos seria uma inspiração para muitos e que a sociedade se beneficiou de seu compromisso.