CM Yogi Adityanath: O governo do SP só ajudou seu próprio povo; Trabalhamos para cada residente

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, fala no Conselho Legislativo de Uttar Pradesh durante a sessão de orçamento, em Lucknow, em 25 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, na terça -feira (25 de fevereiro de 2025) foi ao Partido Samajwadi, acusando -o de distribuir seletivamente ajuda financeira às pessoas afiliadas ao SP durante seu reinado e marcam todos os iniciativos bem -estar sob o nome do partido.

Por outro lado, o governo do BJP está trabalhando sensível para cada residente estadual, disse Adityanath.

Respondendo às consultas da oposição no Conselho Legislativo, ele disse: “Não é mais difícil para qualquer pessoa pobre receber tratamento médico. Sob o esquema de Ayushman Bharat e a Jan Aregya Yojana do ministro principal, 10 milhões de pessoas em Uttar Pradesh recebem cobertura Seguro de saúde.

Ele acrescentou que todos os funcionários do governo têm o direito de libertar assistência médica sob o esquema de saúde sem o Pandit Dendayal Upadhyaya eficaz. Além disso, o MLA e o MLC têm autoridade para atribuir fundos de seus orçamentos anuais para ajudar financeiramente os necessitados.

O ministro principal enfatizou que, nos últimos sete anos e meio, os fundos discricionários do corpus do CM foram atribuídos sem discriminação. “Não há viés baseado em casta, região ou idioma. Se o magistrado distrital apresentar um relatório dentro de três dias, os fundos necessários serão liberados imediatamente”, disse ele.

Apontando para a oposição, Adityanath acusou o governo de assistência seletiva do sp anterior. “Durante seu mandato, era do conhecimento comum que apenas as pessoas afiliadas à SP receberam ajuda financeira, enquanto outras foram ignoradas”, disse ele.

Além disso, ele criticou o ex -governo do SP por marcar tudo bem -estar em seu nome.

“Cada esquema foi rotulado como ‘samajwadi’. Até os serviços de ônibus, apesar de terem sido financiados pelo governo, foram chamados de ‘Serviço de ônibus de Samajwadi’. Da mesma forma, os fundos públicos foram usados ​​para o ‘Samajwadi Pension Scheme’. Em seu tempo, até o dinheiro do governo se tornou ‘Samajwadi’ “, disse ele.

Por outro lado, Adityanath disse que seu governo garante que a ajuda financeira seja distribuída e aumenta as tarefas quando necessário. Ele também destacou a expansão da infraestrutura médica, afirmando que, antes de 2017, Uttar Pradesh tinha apenas 17 universidades médicas, enquanto hoje, cada distrito tem um.

Discutindo melhorias nos cuidados médicos, ele disse que seu governo nomeou profissionais médicos altamente qualificados em várias instituições e instalações expandidas no Instituto de Ciências Médicas de Sanjay Gandhi (SGPGI), Lucknow.

“Nosso governo estabeleceu oito novos departamentos no SGPGI”, acrescentou.