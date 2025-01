CNN vai demitir centenas de meios de comunicação

As demissões devem ocorrer em meio a uma mudança de foco para o público digital, informou a CNBC

A CNN planeja demitir centenas de seus 3.500 trabalhadores já na quinta-feira, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à rede rival norte-americana CNBC. A multinacional norte-americana de comunicação social está a reorientar-se para o público digital e a afastar-se da televisão.

A Warner Bros. Discovery supostamente precisa cortar custos de produção de TV, consolidar equipes e expandir as ofertas de assinatura digital, informou a CNBC na quarta-feira, citando fontes não identificadas.

Os cortes não deverão afetar os nomes mais conhecidos da CNN, disseram as fontes, acrescentando que vários programas atualmente produzidos em Nova York ou Washington poderiam ser transferidos para Atlanta.

A multinacional introduziu o sistema de pagamento digital em outubro passado, quando passou a cobrar uma mensalidade de US$ 3,99 de seus usuários frequentes.

A NBC News, de propriedade da Comcast, a quarta maior emissora do mundo em receita, também planeja cortar empregos esta semana, observou a CNBC, citando fontes familiarizadas com a situação que afirmam que as demissões afetarão menos de 50 funcionários.

O ambiente atual dos meios de comunicação social está em transição, à medida que a visualização linear da televisão se torna menos popular e mais pessoas acompanham as notícias em serviços de streaming e através das redes sociais.

O Washington Post noticiou no início deste mês que iria despedir cerca de 4% da sua força de trabalho num esforço para cortar custos no meio de perdas crescentes. Em novembro, a Associated Press anunciou planos para cortar cerca de 8% da sua força de trabalho, à medida que a agência de notícias procura atualizar operações e produtos.