Coacusados ​​acusou os ataques- o hindu

Em uma disputa sobre o pagamento ao advogado entre dois réus, na tentativa de assassinar, um dos acusados, 30 anos, atacou o outro M. Pandithurai, 41, com um Roca em K. Pudur no sábado.

Segundo a polícia, Pandithurai e Muthu foram reservados pela polícia de VK Puram, no distrito de Tirunelveli, sob uma tentativa de assassinar. Ambos têm participado do público judicial.

Em 21 de janeiro, Pandithurai não foi à audiência, embora Muthu tenha comparecido perante o tribunal.

No retorno, Muthu disse que pagou dinheiro ao advogado por sua taxa e exigiu que ele pagasse ₹ 1.000. No entanto, como Pandithurai prometeu dar a ele sozinho ₹ 500, ele ficou com raiva e o atacou com uma pedra causando ferimentos na cabeça.

A polícia reservou Muthu por agressão e intimidação criminal.