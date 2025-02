Cobra Kai Tanner Buchanan e os atores de Mary Mouser confirmam o compromisso

No tapete vermelho em um recente Cobra Kai evento, Tanner Buchanan e Mary Mouser Ele revelou recentemente que eles estão comprometidos. O anúncio foi uma surpresa para muitos fãs, já que os dois nunca derramaram detalhes sobre o relacionamento deles. Buchanan e Mouser foram vistos em partidas entre si em inúmeras ocasiões no passado e até participaram do concerto de Taylor Swift Tour em 2023.

Tanner Buchanan e Mary Mouser mostram seus anéis de compromisso

Tanner Buchanan e Mary Mouser, conhecidos por seu trabalho na bem -sucedida série Netflix, Cobra Kai, estreou recentemente seus anéis em um evento e revelou que eles são cometidos. (através E! Notícias)

Buchanan e Mouser são conhecidos por retratar os papéis de Robby Keene e Samantha Larusso, respectivamente. Na estréia do fim de Cobra Kai, os dois caminharam com o tapete vermelho pela mão e posaram para algumas fotos. O casal mostrou seus anéis coincidindo no evento e até compartilhou um beijo, confirmando seu romance ao público.

Em uma publicação conjunta feita em InstagramBuchanan e Mouser compartilharam suas fotos e escreveram na lenda: “Estamos muito felizes em finalmente compartilhar que estamos comprometidos. Este é um momento tão especial em nossas vidas, o fechamento de um capítulo e comemorando a continuação de outro.

O casal reconheceu ser privado sobre o relacionamento deles, mas revelou que estava “empolgado em compartilhar esse check-in nosso mundo”.

A Netflix também parabenizou Tanner Buchanan e Mary Mouser por cometer e dar o próximo passo em seu relacionamento. Além disso, eles receberam uma mensagem especial do criador de Cobra Kai Jon Hurwitz. Hurwitz levou desconhecido (Anteriormente, Twitter e escreveu: “Somos o emparelhamento primeiro, os Segundo Showrunners. Nosso principal objetivo com Cobra Kai foi para a filha de Daniel Larusso e o filho de Johnny Lawrence para se apaixonar na vida real. Missão cumprida. Muito feliz por eles !