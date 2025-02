Cobra Kai Temporada 6 Parte 3 Vistas anteriores de Miyagi-do

Netflix compartilhou o final Cobra Kai Trailer da Parte 3 da 6ª temporada, fornecendo aos fãs uma prévia do que esperar dos episódios restantes da bem-sucedida série de spin-off Karate Kid. O show está programado para retornar em 13 de fevereiro de 2025.

“Depois de um resultado chocante, o Sekai Taikai, Miyagi-do e Cobra Kai deve levar em consideração o passado enquanto enfrentamos um futuro incerto dentro e fora do tapete. Quase 40 anos após os eventos do torneio All Valley Karate de 1984, tudo está levando para isso ”, lê a sinopse.

Confira o trailer da Parte 3 da 6ª temporada Cobra Kai abaixo (Olhe mais trailers)

O que acontece no trailer da Parte 3 da 6ª temporada Cobra Kai?

O vídeo destaca as rivalidades icônicas em toda a franquia Karate Kid, enquanto Daniel Larusso e Johnny Lawrence fortalecem sua aliança para levar Miyagi-do à vitória em sua última partida contra seus inimigos. O melhor confronto ocorrerá em toda a competição Valley, onde tudo começou.

Cobra Kai é escrita e produzida por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. A série é estrelada por Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Thomas Ian Griffi, Xolo Mardueña, Jacob Bernd, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Gin List, Cen ‘Brien, Rayna Vallandham, Patrick Luis e Lewis Tan.

A série é produzida por Macchio, Zabka, Will Smith, James Lassiter, Caleb Pinkett e Susan Ekins. A temporada 6 também apresenta a Lewis como Sensei Wolf, Patrick Luwis como Axel Kovacevic e Rayna Vallandham como Zara Malik. É uma produção da televisão da Sony Pictures. Os dez primeiros episódios da sexta e da última temporada estão atualmente disponíveis para a transmissão da Netflix.