Cobra Kai Temporada 6: Por que o Sr. Miyagi atingiu um homem?

Cobra Kai Temporada 6 Parte 3 Finalmente se aprofundar Daniel LarussoLate Mentor Sr. Miyagi’s suposto passado criminoso. Ele revelou que, uma vez envolvido em um incidente violento que resultou na hospitalização de um homem. Isso fez os fãs se perguntarem se Sr. Miyagi havia atingido o próprio homem E por que ele fez.

Então, quem o Sr. Miyagi atingiu e por que ele? Aqui tudo é saber sobre o passado lendário de Sensei.

Por que o Sr. Miyagi atingiu um homem revelado na 6ª temporada de Cobra Kai

O Sr. Miyagi acertou e roubou um guarda da prisão. Isso ocorre porque o mesmo homem havia roubado o colar de sua esposa morta, o que era muito precioso para ele.

Na 6ª temporada 2, Daniel descobriu uma caixa, cujo conteúdo revelou pistas de que Miyagi nem sempre era o homem sereno e compassivo que conhecia e não apenas competia no Sekai Takai, mas também matou alguém. Isso não apenas investigou mais completamente, mas também o fez questionar suas crenças anteriores sobre seu antigo sensei.

A reunião do Sr. Miyagi com a Guarda da Prisão foi finalmente explorada no episódio final da 6ª temporada, “ex-degenerado”. Em um jantar em família, a mãe de Daniel, Lucille, deu a Sam um colar de pérolas para comemorar sua formatura. Este era o mesmo colar que pertencia à esposa falecida de Miyagi.

Lucille então disse ao fundo do artigo: O colar de pérolas originalmente pertencia à mãe de Miyagi. Seu pai deu a ele quando ele deixou Okinawa. O pai de Miyagi acreditava que ele deveria vendê -lo para conseguir dinheiro. No entanto, este último se recusou a vender a relíquia por sentimentalismo.

Consequentemente, Miyagi se agarrou ao colar e o deu à esposa depois de se casar. Infelizmente, após seu desaparecimento em um campo de internação em Manzanar durante a guerra, um guarda roubou o colar. Mais tarde, Daniel revelou que Miyagi simplesmente fez o que era necessário e removeu o colar de guarda.

Lucille então mencionou que o Sr. Miyagi teve que lutar contra a guarda quando este o atacou. Além disso, ele acrescentou que, antes de seu desaparecimento, ele pediu que ele passasse no colar para Sam.