Gustavo Petro diz que a droga é apenas ilegal porque é produzida na América Latina

O presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que a cocaína não é pior que o uísque, alegando que a ilegalidade das drogas decorre de sua origem latino -americana, não efeitos. Petro apresentou observações no meio da tensão com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, por causa das políticas de deportação e ameaças recentes de impor tarifas comerciais.

A Colômbia está associada há muito tempo à produção de cocaína, com partes significativas da oferta global proveniente do país. A droga é feita de folhas de plantas de coca, originalmente da América Latina.

“A cocaína é ilegal não porque é pior que o uísque, mas porque é produzido na América Latina”, “ Disse Petro durante uma reunião de gabinete na terça -feira. O presidente aparentemente usou uísque para comparação porque agora é um fabricante e exportador líder.

Petro continuou afirmando ser “Trabalho” Das organizações criminosas envolvidas no comércio de drogas podem ser “É facilmente desmontado se a cocaína foi legalizada em todo o mundo”.

“Pode ser vendido como um vinho”. Ele disse, alegando que o lucro poderia ser usado para impedir um pequeno consumo.













A cocaína é um estímulo poderoso que pode levar ao vício e aos sérios problemas de saúde. Não é legal para o uso recreativo em nenhum lugar do mundo. O consumo excessivo de álcool também provou levar ao vício e a uma série de sérios problemas de saúde.

As observações de Pedro estão de acordo com suas amplas críticas às políticas dos EUA, que ele descreveu como oprimido para a América Latina e colocou a região em desvantagem econômica.

No mês passado, ele descreveu Trump e outros líderes americanos como “Escravos” que os colombianos vêem como “Raça inferior”.

Trump está zangado com Bogot, lançando as deportações de migrantes colombianos e ameaçou a Terra com tarifas íngremes se ela não seguisse. Petro inicialmente se recusou a aceitar deportado, mas desistiu quando Trump ameaçou uma tarifa de ambulância de 25% a todos os bens colombianos que entraram nos EUA e sanções aos funcionários.













Ele agora é o maior parceiro comercial em Bogotá, e produtos colombianos no valor de cerca de US $ 12 bilhões nos EUA todos os anos.

Trump conectou a migração ao crime relacionado a drogas, alegando que Petro rejeitou. Segundo o líder colombiano, o fentanil sintético, não cocaína, é um problema nos EUA.

Originalmente desenvolvido para o manejo severo da dor, o Fentanil é 50 vezes mais poderoso que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina. O Fentanil produzido ilegalmente inundou o mercado de drogas dos EUA, levando ao salto no número de casos fatais associados a opióides.

Trump atribuiu a crise fentânica principalmente a fontes externas, especialmente China, México e Canadá. Em resposta, ele impôs tarifas para importar desses países. Trump colocou tarifas no México e no Canadá até março, depois que dois países concordaram em fortalecer as patrulhas dos limites que compartilham com os EUA.