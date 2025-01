Código para querer se casar com Lolly, muitos internautas amaldiçoam Vadel Badjideh

Jacarta – Na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, o público ficou chocado com a notícia de que a filha mais velha de Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi, havia escapado de uma casa segura. Sabe-se que Laura escapou do esconderijo na madrugada de sexta-feira, por volta das 02h00 WIB.

No meio desta notícia, a figura de Vadel Badjideh, amante de Laura Meizani, volta a estar sob os holofotes do público. Na noite de sexta-feira passada, Vadel foi visto postando várias fotos de suas memórias com Laura Meizani antes de ser colocado em uma casa segura, cinco meses atrás. Role mais, ok?

No entanto, de uma das histórias do Instagram enviadas por Vadel Badjideh em suas histórias do Instagram na noite de sexta-feira. Houve uma publicação que fez o público perder o foco, Vadel foi visto reenviando uma publicação da conta do Instagram @muslim. Casal.metas.

Na postagem da conta do Instagram, dois casais muçulmanos são vistos em uma mesquita. A postagem mostra uma mulher usando um vestido longo branco e segurando um buquê de rosas brancas. A mulher apoiou-se no ombro de um homem. Parece que os dois casais realizaram um cortejo nupcial com uma simples cerimônia de casamento na mesquita.

Vadel Badjideh foi visto reenviando o upload em suas histórias no Instagram. Vadel também foi visto adicionando uma legenda indicando que queria fazer o mesmo.

“Bismillah“Escrevi Vadel nas histórias do Instagram.

De repente, o upload, que foi recarregado pela conta de fofoca @lambedanu, imediatamente gerou uma resposta contundente dos internautas. Não foram poucos os que criticaram duramente Vadel Badjideh pela sua ascensão.

 Vadel Badjideh e Laura Meizani (Lolly) Foto: História do Instagram @vadelbadjideh

“Levar o filho de alguém sem permissão dos pais é sequestro?”, comentaram internautas.

“Gih sono geh… apresse-se para saber como é o casamento e prepare a Laura se por exemplo houver algum problema, não grite, fique envergonhado com impressões digitais… Apenas fale consigo mesmo, tenho medo. que aquele que agora está atrás de você se foi, eu me preocupo com você, para que você abra os olhos, porque você está proibido de abrir ainda mais os olhos.”, brincou outro.

“É como casar os dois, para que Laura também saiba como será a vida depois do casamento. Isso é porque ainda não sou casado, então todos deveriam estar felizes, se eu for casado, tudo bem.”, brincou outro.

“Sim, ela era casada, mandaram ela trabalhar para a família do marido, depois bateram nela, denunciaram à polícia, ela estava bem, e assim continuou sua vida até o fim do mundo.“, tuitou o internauta.