Coimbatore ATS prende 31 cidadãos de Bangladesh de Tiruppur por permanência ilegal

Numa operação noturna lançada no sábado, o Esquadrão Antiterrorismo (ATS) em Coimbatore prendeu 31 cidadãos de Bangladesh de diferentes partes do distrito de Tiruppur por permanecerem ilegalmente no país.

Com base em informações específicas, a unidade ATS chefiada pelo Superintendente de Polícia V. Badrinarayanan realizou buscas. Ele prendeu 28 cidadãos de Bangladesh da jurisdição da delegacia de polícia de Palladam, na zona rural de Tiruppur, e três outros dos limites das delegacias de polícia de Veerapandi e Nallur, na cidade de Tiruppur, que trabalhavam em várias empresas, supostamente se passando por nativos de Bengala Ocidental.

Vários documentos, incluindo cartões Aadhaar, foram apreendidos dos acusados ​​e a ATS, juntamente com a polícia local, examinarão os documentos para determinar se foram obtidos ilegalmente, disseram.

Os detidos foram entregues às respetivas esquadras. As primeiras denúncias foram registradas contra eles e eles foram presos no domingo. Sabe-se que muitos estrangeiros detidos durante a operação nocturna trabalhavam há muito tempo em empresas do sector têxtil e de outros sectores.

Fontes acrescentaram que a ATS, juntamente com a polícia local, continuará a investigar vários aspectos da infiltração de cidadãos do Bangladesh na Índia e como conseguiram emprego em Tiruppur.