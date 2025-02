Colapso do telhado do tribunal de refeições do Peru: o número de mortos aumenta para seis, 78 feridos

As autoridades trabalham no shopping “Real Plaza Trujillo”, depois de uma parte do teto desmoronar, em Trujillo, Peru, em 22 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Ministério da Defesa do Peru através da Reuters

O colapso de um telhado da praça de alimentação em um shopping no noroeste do Peru matou seis pessoas e deixou pelo menos outros 78 feridos, disse o ministro da Defesa no sábado (22 de fevereiro de 2025).

O telhado de ferro pesado no shopping da Royal Plaza Trujillo, uma cidade na região de La Libertad, caiu na sexta -feira (21 de fevereiro de 2025) à noite em dezenas de pessoas que estavam no local.

O ministro da Defesa, Walter Astudillo, disse em uma entrevista coletiva que, de acordo com as informações fornecidas pelos bombeiros locais em La Libertad, cinco pessoas morreram no local e o sexto em um hospital após o colapso.

Astudillo também disse que 30 pessoas feridas já receberam alta e que 48 permanecem hospitalizadas. Três permaneceram em estado crítico. O ministro expressou suas condolências às famílias das vítimas.

Luis Roncal, chefe do corpo de bombeiros local, confirmou que “eles não encontraram sinais de vida” enquanto monitoravam com cães de resgate, mas que a busca por sobreviventes continuaria.

Enquanto isso, o prefeito de Trujillo, Mario Reyna, anunciou o fechamento do shopping “devido a um risco iminente” e disse que seu governo queria inspecionar outros centros.