Colapso do túnel SLBC: membros da família dos trabalhadores Jharkhand

O Site do Projeto de Canal do Srisailam Bank (SLBC), onde uma parte do túnel entrou em colapso, nas operações de resgate em andamento, no distrito de Nagarkurnool na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: The Hindu

Os membros da família de quatro trabalhadores de Jharkhand, que foram presos em uma seção desmoronada de um túnel em Telangana, foram para o estado do sul na segunda -feira (24 de fevereiro de 2025), disseram as autoridades.

Pelo menos oito trabalhadores, incluindo quatro do distrito de Jharkhand Gumla, ficaram presos dentro do túnel depois que uma seção entrou em colapso no projeto esquerdo de Srisailam do Bank Channel (SLBC) no distrito de Nagarkurnool de Telangana no sábado (22 de fevereiro de 2025).

“Sob a liderança da administração do Distrito de Gumla, membro de quatro famílias e policial foi ao Telangana do Aeroporto de Birsa Munda”, disse o escritório do ministro principal em uma posição em X.

Os membros da família foram enviados a Telangana pelas diretrizes do primeiro -ministro Hemant Soren, de acordo com uma declaração oficial.

Anteriormente, Soren havia dito que as autoridades estaduais estavam constantemente entrando em contato com seus colegas em Telangana para atualizações sobre a situação.

Relatórios regulares sobre operações de resgate são procurados, acrescentou a declaração.

No entanto, fontes oficiais disseram que, apesar dos esforços incessantes do exército indiano, da Marinha, do NDRF e de outras agências, até agora nenhum progresso foi feito nas operações de resgate, uma vez que as equipes tiveram que navegar por barras de ferro grossas e cimento e cimento blocos para chegar ao ponto de acidente no túnel.