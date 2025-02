Colesterol e queda alta, Farhan quer trazer uma bicicleta durante a remoção regional da cabeça

Yakarta, Viva – O prefeito eleito de Bandung, Muhammad Farhan, planejava trazer uma bicicleta durante um retiro principal regional na Academia Militar (Akmil), Magelang, Java Central, em 21 de fevereiro de 2025. O motivo, os resultados do exame mostraram que a saúde de Farhan não era ideal.

“Anteriormente, o exame mostrou que ele tinha que dieta, colesterol alto, queda alta, mas açúcar normal”, disse Farhan depois de realizar um controle de saúde no Escritório do Ministério dos Assuntos Interior, Central Yakarta, domingo, 16 de fevereiro de 2025.

Portanto, Farhan levará uma bicicleta durante o relatório em Magelang. Porque ele gosta de exercitar bicicletas. Mas ele não sabia com certeza se tinha permissão para trazer uma bicicleta ou não quando era um banheiro em Magelang.

 Muhammad Farhan Foto: Adi Suparman (Bandung)/Viva

“Eu tenho que me exercitar por um dia 40 minutos, então trarei meu time de esportes para lá, gosto de ser diferente. Magelang. Sim, eu não sei (pode ou não), apenas trazê -lo primeiro, se você puder ‘moro em um hotel “, disse.

Ele informou anteriormente, o chefe regional eleito das eleições regionais de 2024 registrou e passou por um exame médico no Ministério do Interior, Yakarta, domingo, 16 de fevereiro de 2025. Este exame de saúde fazia parte de uma série de preparativos antes da abertura do dia, quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

O vice -ministro de Assuntos Interior de Bima Arya explicou, um total de 239 chefes regionais escolhidos das ilhas Sumatra e Java estavam programados para realizar controles de saúde.

O exame está relacionado a coisas básicas, como pressão arterial, açúcar no sangue e colesterol. Os controles de saúde são divididos em três sessões, a saber, 08.00-10.00, 10.00-12.00 e 13.00-15.00 Wib.

O exame do primeiro dia está programado para 239 líderes regionais escolhidos das Ilhas Sumatra e Java. Enquanto outros 242 chefes regionais escolhidos das ilhas de Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua e Bali e Nusa Tenggara estão programados na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.