Coleta de carros de luxo do locatário vítima de tiroteio na área de pedágio de Tangerang

Tangerang, AO VIVO – Ilyas Abdurrahman (43), proprietário da locadora de automóveis Makmur Jaya, foi morto a tiros por uma gangue armada enquanto tentava recuperar seu carro alugado, suspeito de ter sido desviado.

Este trágico incidente ocorreu no quilômetro 45 da área de descanso da estrada com pedágio Tangerang-Merak, vila de Pabuaran, distrito de Jayanti, Tangerang Regency, Banten, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, nas primeiras horas da manhã, por volta das 04h30 WIB.

Perfil da vítima e do negócio

 Ilyas Abdurrahman, chefe da locadora, morto a tiros

Ilyas é conhecido como um empresário de sucesso no setor de aluguel de automóveis. A Makmur Jaya Car Rental, que ele dirige, oferece diversos tipos de veículos, desde carros de classe média como o novo Honda Brio até carros de luxo como o Toyota Alphard, Jeep Rubicon Wrangler 3.6 AT, BMW F30 320i automático e Mercedes Benz C 200 automático. e Mini Cooper. Todos os veículos são alugados a preços competitivos, a partir de IDR 300.000 por 24 horas.

Bisnis Makmur Jaya também oferece flexibilidade, incluindo serviços off-key (dirigir sozinho) e renda anual para empresas, sendo os custos de manutenção suportados pelo arrendatário.

Além de carros, Ilyas também aluga motocicletas. esporte como a Kawasaki ZX25R e a Ninja 250 FI. A flexibilidade deste serviço faz do Makmur Jaya a melhor escolha para clientes que precisam de um veículo na área de Tangerang.

Esse perfil empresarial de sucesso tornou amplamente conhecido o incidente ocorrido com Ilyas Abdurrahman, principalmente nas redes sociais. A conta oficial do Instagram da Makmur Jaya Car Rental (@rentalmobil.tangerang) está repleta de comentários de condolências de clientes e parceiros de negócios.

Muitos condenaram as ações brutais dos perpetradores e esperaram que a polícia pudesse puni-los com a punição adequada.

Cronologia dos eventos

 Veículo suspeito de ser o gatilho do tiroteio contra o patrão da locadora Foto: Instagram/rentmobilcikarang1

De acordo com informações da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Tangerang, Comissário Arif N. Yusuf, o incidente começou com o rastreamento de um carro New Honda Brio RS Urbanite vermelho e laranja que era suspeito de ter sido desviado pelo locatário chamado Ajat Sudrajat. O carro foi rastreado via GPS até ser localizado na Área de Descanso KM 45.

Uma testemunha ocular com as iniciais NN disse que vários carros foram vistos perseguindo uns aos outros antes de finalmente pararem no local.

De um dos micro-ônibus pretos, o autor do crime, que fazia parte de uma gangue armada, disparou cinco tiros.

Duas pessoas foram vítimas deste incidente. Ilyas Abdurrahman foi baleado na axila direita e morreu no local, enquanto o seu colega do EI (48) sofreu ferimentos graves no peito e na mão esquerda.

Outra testemunha, AM, disse que o ataque repentino ocorreu quando o carro escuro foi parado. O perpetrador imediatamente atacou brutalmente com uma arma de fogo.