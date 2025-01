Coletor do distrito de Visakhapatnam declara a praia de Rushikonda uma ‘zona livre de plástico’

O coletor distrital MN Harendhira Prasad, que também é presidente do Comitê de Gestão de Praia (BMC), declarou a praia com Bandeira Azul em Rushikonda como uma ‘Zona Livre de Plástico’.

Um programa de conscientização sobre a praia de bandeira azul “sem plástico e ecologicamente correta” foi organizado em Rushikonda no sábado. Funcionários do BMC, o Oficial Distrital de Turismo Gnanaveni, o Gerente Divisional Jagadish da AP Tourism Development Corporation (APTDC), o Chefe do Escritório Regional de Pesquisa de Pesca da Índia (FSI), D., participaram do programa. Swachhata Srinivas.

Também participaram representantes da Coromandel International, Divis, das ONGs ‘Go Green’ e Youth Club of India.