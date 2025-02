Colisão assassinada piloto envolvendo o avião do cantor de Mötley Crüe identificado como veterano do corpo de fuzileiros navais

Franklin, Tenn. (Bater) -O piloto que morreu quando um avião privado colidiu com um avião de negócios no aeroporto de Scottsdale, no Arizona, foi identificado como Joie Citosky, 78, de acordo com o Departamento de Polícia de Scottsdale.

A Vitosky foi certificada como engenheiro de vôo desde 1978 e piloto desde 2019, de acordo com os registros da Administração Federal de Aviação (FAA).

Originalmente de Okemah, Oklahoma, Vitosky se juntou a fuzileiros navais em seus vinte anos porque ele queria voar, disse sua ex -esposa Ann Citosky A imprensa da associação. Os helicópteros voaram no Vietnã em 1969, disse ele. Depois de passar mais de uma década com os fuzileiros navais, ele começou a voar para o Learjet.

Vitosky foi morto após o avião que ele estava dirigindo na pista e caiu com outro avião estacionado após uma tentativa de pousar na segunda -feira às 14h45, horário local. Kelli Kuerster, coordenador do aeroporto, suspeitava que o trem de pouso do avião havia falhado antes da pista.

O avião levou quatro pessoas: dois pilotos e dois passageiros. Dizia -se que as outras três pessoas no avião ficaram feridas. Kuerster disse que dois deles foram levados para os centros de trauma da área e um estava estável em um hospital separado.

Um membro da tripulação a bordo do avião estacionado não foi gravemente ferido, confirmaram os proprietários do avião à AP.

Um dos aviões envolvidos no acidente, o Learjet que caiu com o avião no chão, era propriedade do líder de Mötley Crüe, Vince Neil.

“O piloto foi tragicamente morto; o co -piloto e outros passageiros foram levados para hospitais locais”, a banda, a banda escreveu em comunicado Compartilhado para o Instagram. “Vince não estava no avião. A namorada de Vince e seu amigo sofreram ferimentos, embora não ameaçando a vida”.

Uma declaração do advogado de Neil confirmou na segunda -feira que o avião estava tentando pousar no aeroporto de Scottsdale quando ele se desviou da pista.

“Os pensamentos e orações do Sr. Neil estão com todos os envolvidos, e ele é grato pela ajuda crítica de todos os salva -vidas que ajudam hoje”, diz ele.

Ann Citosky disse que acreditava que seu ex -bandeira estava voando para Neil há “alguns” anos, e que ela morreu fazendo o que amava, e provavelmente ficaria feliz em continuar como fez.

“Sua paixão estava voando”, acrescentou.

Os dois compartilham três filhos e quatro netos.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

