Colisão entre um caminhão e um carro no norte de Bari, dois meninos morrem

Dois meninos, de 25 e 21 anos, morreram em um acidente de trânsito ocorrido ontem à noite na rodovia estadual 93, perto da rodovia com pedágio Canosa di Puglia, no norte de Bari. As vítimas são ambas de Canosa, estavam a bordo de um carro que colidiu frontalmente com um caminhão. Os bombeiros tiveram que intervir para retirar os corpos dos lençóis do carro.

“Nossa cidade está de luto por duas vidas destruídas e nossos corações estão com suas famílias e compartilham sua dor neste momento de grande sofrimento”. É o que afirma o prefeito de Canosa di Puglia, Vito Malcangio, em post publicado no Facebook.

“A nossa comunidade ficou chocada com a tragédia que ceifou a vida de dois jovens e deixou um vazio que não pode ser preenchido”, continua o autarca, explicando que o acidente fatal “deixou-nos a todos sem palavras, com uma dor indescritível que nos une num abraço de dor e solidariedade.” Expresso as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e a todos os afetados por esta dolorosa perda”, conclui.

