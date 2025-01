Colleen Hoover desativa seu Instagram em meio ao caso Justin Baldoni e Blake Lively

Autor mais vendido Carolina Hoover Ele teria desativado seu perfil no Instagram, que tinha mais de 2 milhões de seguidores. Este desenvolvimento surge na sequência da luta legal entre Justin Baldoni e Blake Lively, que apareceu na adaptação cinematográfica do romance de Hoover de 2016, End Us.

Aqui estão todos os detalhes disponíveis sobre a aparente decisão do talentoso autor de fazer um hiato nas redes sociais.

Colleen Hoover desativa sua conta do Instagram com 2 milhões de seguidores

No momento em que este artigo foi escrito, Colleen Hoover não tinha uma página oficial no Instagram. Ao visitar sua página, os seguidores relataram ter visto uma mensagem “Desculpe, esta página não está disponível” em vez de seu perfil habitual. Embora não esteja claro quando a popular romancista deu continuidade a essa etapa, a notícia da desativação de sua conta foi relatada pela primeira vez em um reddit tópico na terça-feira.

A desativação do Instagram de Colleen Hoover ocorre depois que ela apoiou publicamente Blake Lively em sua rivalidade com Justin Baldoni. Em 21 de dezembro de 2024, Hoover compartilhou uma foto dela e de Lively na exibição de It Ends with Us, com a legenda da postagem: “@blakelively você tem sido nada além de honesto, gentil, solidário e paciente desde o dia em que nos conhecemos Obrigado por ser exatamente o ser humano que você é. Nunca mude. Nunca murche.” (através Pessoas)

A polêmica entre os dois atores começou quando Blake Lively acusou seu colega de elenco, Justin Baldoni, de assédio sexual e de montar uma campanha difamatória contra ela antes de apresentar uma queixa oficial. As ações de Lively resultaram em uma reação pública massiva contra Baldoni, que retaliou abrindo um processo de US$ 250 milhões contra o New York Times por seu papel na sensacionalização da história de Lively. Ele então processou Lively, seu marido Ryan Reynolds e a assessora de imprensa da atriz, Leslie Soane, acusando-os de difamação, extorsão civil, invasão de privacidade por luz falsa e muito mais. Ele está pedindo US$ 400 milhões em danos.

Desde então, a equipe jurídica de Baldoni lançou um vídeo dos bastidores dos sets de It Ends with Us para provar a inocência de seu cliente. Enquanto isso, os representantes do Lively alegaram que o clipe apenas solidifica a culpa de Baldoni.