Colman Domingo aborda Kang the Conqueror MCU rumores

Colman Domingo Ele abriu recentemente sobre os rumores de que falou com os estúdios da Marvel sobre a substituição potencial de Jonathan Majors como Kang, o Conquistador no MCU.

O que disse Colman Domingo sobre os rumores de Kang, o Conquistador?

Domingo aparecendo no MCU de alguma forma tem sido um tópico quente há anos, mas ganhou força quando Jonathan Majors foi retirado de seu papel como Kang após vários problemas legais.

Falando durante uma aparição recente no podcast confundiu Happy Sad, Domingo, que interpreta Norman Osborn na série Disney+ animou seu amigável bairro, reconheceu que falou com a Marvel, mas espera fazer algo original em vez de substituir alguém.

“Houve conversas sobre mim na Marvel de alguma forma, então acompanhamos uma reunião sentada com os chefes da Marvel, então eu fiz”, disse Domingo. “Conversamos abertamente sobre a paisagem da Marvel e até os rumores de Kang.

“Pessoalmente, eu sabia, só gosto de energia e quero fazer coisas que fazem sentido e proporcionam energia suave. . . Eu quero que um artigo seja meu, qualquer que seja esse papel. O que quer que desenvolva algo não se sente bem. . . Eu quero construir algo do zero que seja meu. (Kang) Nunca foi uma conversa do meu ponto de vista. Se eles me discutiram, ainda não sei. . . Ainda há conversas.

Futuro de Kang O conquistador permanece principalmente no ar, com rumores que circulavam de que os alunos podem retornar ao jornal em algum momento. No entanto, a partir de agora, a Marvel Studios parece pronta para avançar com os novos vilões.