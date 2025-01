Colômbia bloqueia voos de repatriação, Trump anuncia respostas e Bogotá

O presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou que seu governo imporá tarifas de 25% sobre as importações dos Estados Unidos, corrigindo a alíquota inicial de 50% anunciada pouco antes de X. Esta é uma retaliação simétrica às tarifas de 25% anunciadas por Donald Trump sobre as importações colombianas após a suspensão das repatriações para aviões militares de migrantes irregulares provenientes dos Estados Unidos.

A Colômbia está a responder à política de imigração com mão de ferro de Donald Trump, proibindo a entrada em voos militares dos EUA, com os colombianos excluídos a bordo até que o “tratamento digno” seja garantido. Um movimento que desencadeou uma retaliação implacável por parte do Presidente dos EUA, que anunciou enormes taxas e sanções contra o governo Petro.

“Os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos”, escreveu ele no X Petro, antes de anunciar que tinha “recusado aviões militares dos EUA que vinham com migrantes colombianos”, sem dizer quando ou quantos anos estavam envolvidos. Dois aviões que transportavam um total de 160 colombianos tiveram a entrada negada, segundo a mídia colombiana citando fontes. No entanto, Petro estipulou que permitiria a entrada de migrantes deportados em voos civis dos EUA, desde que não fossem tratados “como criminosos”: o líder colombiano, de facto, pediu um protocolo que garanta o respeito pelos direitos humanos antes de aceitar qualquer repatriação dos EUA. Entretanto, disponibilizou o seu voo presidencial para o repatriamento dos seus compatriotas dos EUA depois de ter arranjado o facto de “existirem 15.666 americanos irregulares” na Colômbia.

“Se quiserem, podem estar na Colômbia” porque “somos o oposto dos nazistas”, atacou o líder de Bogotá.

A resposta americana aos movimentos colombianos não demorou muito. Primeiro, com a decisão do Departamento de Estado dos EUA – informou a revista colombiana Semano – de fechar a seção de vistos da Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá. Depois, com a intervenção do próprio Donald Trump, que comprometeu a sua verdade social com uma lista de medidas retaliatórias, acusou o “presidente socialista Petro” de “pôr em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos” ao negar a entrada a dois voos norte-americanos. “com um grande número de criminosos ilegais”: Entre as medidas estão taxas de 25% que aumentarão para 50% por semana, proibirão a entrada e cancelarão vistos para todos os executivos do governo colombiano, seus aliados e apoiadores, inspeção aduaneira, inspeção aduaneira e maior proteção fronteiriça de todos os cidadãos e mercadorias colombianos por razões de segurança nacional, tesouro, sanções bancárias e financeiras. “Essas medidas são apenas o começo. Não permitiremos que o governo colombiano viole as suas obrigações legais”, trovejou o magnata, dando início ao último capítulo do confronto entre Washington e o governo de esquerda da América Latina.

Ao aceitar voos de regresso, o Brasil também expressou indignação com o tratamento dispensado pela administração Trump a dezenas de migrantes brasileiros deportados na sexta-feira. Críticas que não afectam o governo dos EUA, que prometeu continuar com ou sem o consentimento dos países de origem dos imigrantes: o czar fronteiriço de Trump, em entrevista à ABC, declarou que se a origem aceitasse migrantes, estes poderiam ser enviados para um país terceiro. Porque, de uma forma ou de outra, “o presidente Trump colocará a América em primeiro lugar”, disse uma autoridade dos EUA.

