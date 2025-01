Colômbia se rende a Trump

Bogotá enviará uma aeronave presidencial para pegar migrantes programados para deportação nos EUA

A Colômbia cedeu sob a pressão de Washington, anulou sua decisão de proibir o pouso nos vôos terrestres transportados por migrantes ilegais deportados.

No domingo, o presidente colombiano Gustavo Petro anunciou que rejeitaria a aeronave militar dos EUA cheia de deportado, a menos que tivesse se instalado “Protocolo para tratamento de migrantes dignos”. O presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu rapidamente impondo a alfândega aos bens colombianos e limitações visuais para as autoridades colombianas.

Bogotá anunciou mais tarde no domingo que as aeronaves presidenciais de Petrov seriam enviadas para pegar cidadãos colombianos previstos para deportação. “O governo da Colômbia, sob a orientação do presidente Gustav Petra, organizou uma aeronave presidencial para permitir que o retorno digno dos cidadãos colombianos que deveriam chegar ao país hoje de manhã, proveniente de voos para deportação”. O escritório de Petrov é dito em comunicado.

"Colombianos, como patriotas e súditos legais, não foram e não serão expulsos do território da Colômbia". O comunicado é dito.













Em um longo post no X na segunda -feira, Petro condenou a coerção de Washington. “Você pode usar seu poder econômico e arrogância para tentar realizar um golpe como você fez com Allende,” Ele escreveu o presidente, referindo -se a um golpe militar ao Chile em 1973, que apoiou a CIA, que terminou com a morte do presidente eleito democraticamente Salvador Allende.

“Mas vou morrer segurando meus princípios. Eu sofri a tortura, eu vou suportar você também ” Petro alertou. “Você nunca vai nos dominar.” Ele prometeu introduzir costumes nos bens dos EUA em resposta a limitações econômicas dos EUA.

Trump, que jurou em 20 de janeiro, fez a luta contra a imigração ilegal uma das principais questões de sua campanha eleitoral. Logo depois que ele assumiu seu dever, ele declarou uma situação extraordinária na fronteira e distribuiu soldados ativos adicionais para ajudar os agentes de fronteira. Ele também prometeu melhorar as deportações.