Coloque em Meloni em sala de aula, Nordio chega e plantou

Giorgia Meloni não se reportará ao Parlamento sobre o caso de Almasri, pois a oposição exigiu oposição para contratar uma dura batalha parlamentar, que também viu a obstrução de 5 estrelas na sala de aula.

De Palazzo Chigi, veio a decisão de fazer isso pelo Ministro da Justiça Carlo Nordio e Interior Matteo, fazê -lo, fazer, fazer, fazer, fazer ,, E isso será uma sugestão de como aprenderemos na véspera que será colocada sobre a mesa quando o grupo de câmara (às 13:00) e as propostas do Senado (às 15:00) se encontrarem nas próximas horas, defina um trabalho calendário. E somente neste momento entenderá se os protestos do retorno central -léžce, que condenaram o comportamento do governo que “corre” por dias.

Após relatos sobre a investigação da estréia, dois ministros e o Namer Alfred Mantovan, na última quarta -feira, a proposta do governo de denunciar o Ministro das Relações com o Parlamento Luc Ciriani foi rejeitado pela oposição, que aumentou o volume de protesto quando a informação foi removida da mesa.

Agência ANSA Agência ANSA Exposto contra você, abra um arquivo sem suspeito O promotor Perugia iniciaria um arquivo sem uma hipótese de crime ou investigado ou no Modelo 45 depois de receber o advogado de um advogado Luigi contra o promotor romano Francesco Lo Voi e o advogado Luigi Li Gotti em Amb … (ANSA)

As disputas também foram listadas de manhã na câmara. Na sala de aula semi -estressada, como costuma acontecer na segunda -feira, Giuseppe Conte foi o primeiro, Seguido por todos os grupos, reiniciando a prensagem em Meloni, enquanto os deputados do M5S iniciaram um mini-maratona Oratori do voo estadual. O filibuster, com o qual 5 estrelas desaceleraram as obras, é apenas “o começo do que acontece se Meloni continuar a escapar”, as fontes do Partido Conte enfatizam: “Se a maioria e o governo decidissem atacar o ministro que criamos uns aos outros e sair. ” “Se não houver resposta suficiente, o PD não estará disponível para restaurar o trabalho em sala de aula”, alertou Chiara BragaEnquanto, dos M5s, ele filtrou uma “grande confusão” sobre a ameaça de aliados iniciados.

Agência ANSA Agência ANSA A vítima de tortura de Almasri tem uma queixa contra o governo Acusa Meloni e os ministros Nordio, ambientados com auxiliares e orientações (ANSA)

A estocada de Matteo Renzi está em nome do sarcasmo. “A oposição conectada exige que o governo relate o caso Almasri – seja notado pelo líder IV -..

“O governo decidirá quem afirma o nome é em nome do executivo – precisamente vice -primeiro -ministro Antonio Tajani – não é que a oposição decidirá para quem ir”. De qualquer forma, a reação do governo apareceu no final da tarde, quando o tópico foi endereçado a Palazzo Chigi, onde também foi Giulia Bongiorno, senadora da liga, que tem uma defesa uniforme de Meloni, Mantuan, Nórdio e plantou. O segredo do estado não foi anexado a esse assunto, nem afetaria os segredos da investigação, porque o escritório do promotor romano perdeu qualquer investigação enviando documentos do Tribunal de Ministros.

Agência ANSA Agência ANSA Que o general Almasri é condenado por crimes de guerra. História Almasri é o comandante da Polícia Judicial da Líbia Osamy Najim e diretor da prisão de Mitiga, perto de Trípolis. Para o Tribunal Penal Internacional, 34 pessoas seriam mortas na prisão da Líbia de Mittig e a criança (ANSA) seriam estupradas

Pelo que filtros, em uma posição em que o governo será exposto, haverá vínculos com a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional para Almari, documentos que recentemente criticaram vários ministros pelo tempo e “erros” nos últimos dias.

Além disso, a partir de quarta -feira, pode ser bom todos os dias, embora seja considerado mais provável que as informações estejam ocorrendo na próxima semana. Braga, no entanto, enviou uma mensagem a todos os deputados à noite que recomendaria a presença na classe “All Compact” para qualquer eventualidade. Enquanto isso, o dia registrou uma nova discussão associada a uma proposta para restaurar a imunidade parlamentar e dois outros relatórios sobre o caso Almasri.

Por um lado, a denúncia apresentada por Lam Magok Biel Rueim, vítimas e testemunhas da tortura da Líbia, por “ajuda e guia” para negociações Nordio, cenário e melões que – segundo ele – removeram torturadores de torturadores “. Perugia, sem uma hipótese do crime ou investigou, depois de um advogado Luigi Mele contra o principal promotor de Roman Francesco Lo Voi (um juiz que enviou um relatório sobre a investigação do primeiro -ministro, Mantovan, Nordio e Setting) e Luigi Li Gotti (A A (A A. Advogado que condenou os membros dos membros dos governos, tomando crimes de ajuda e Peckul).

