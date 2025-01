Coloque entre o avião e o helicóptero militar, pelo menos 18 mortes

Um acidente entre uma aeronave regional e um helicóptero militar na noite de quarta -feira no rio Poterac, no céu de Washington, um dos mais movimentados e mais sob a supervisão das regiões aéreas do mundo, a vários quilômetros da Casa Branca, Capitol e Pentágono. Por enquanto, apenas quatro em cada 64 pessoas a bordo da aeronave (60 passageiros e 4 membros da tripulação) foram resgatados, enquanto para outros, apesar da enorme implantação de recursos e homens, os piores medos nas águas dos Potoms. O mesmo vale para três soldados de helicóptero de Blackhawk que colidiram com o avião durante o voo de treinamento. Segundo algumas mídias americanas, 18 órgãos já foram obtidos.

A tragédia é a American Eagle 5342, operada pela PSA Airlines com aeronaves CRJ-700 chamada American Airlines. Ele começou praticamente cheio de Wichita no Kansas e foi direcionado ao aeroporto de Ronald Reagan, o menor e os dois aeroportos mais próximos da capital. Foi fechado após o acidente e todos os vôos foram desviados.

O presidente Donald Trump foi “totalmente informado desse terrível acidente” e, por referência aos passageiros, ele disse pessimisticamente: “Ele pode abençoar sua alma” antes de definir como o acidente pode ser evitado. “O avião era uma linha de acesso ao aeroporto e rotina perfeitos. O helicóptero foi diretamente para a área por um longo tempo. ou para baixo, ou porque ele não se voltou

As causas do desastre ainda são desconhecidas: entre hipóteses, erro humano ou problema técnico, mas os gerentes do FBI excluíram dicas terroristas. O acidente ocorreu por volta das 21:00, quando o feixe regional ocorreu durante a fase de pouso e, de acordo com as primeiras pinturas da câmera de rastreamento do centro de Kennedy, tornou -se uma bola de fogo.

Especialmente importante para a compreensão da dinâmica será as mensagens trocadas com a torre de controle. A Fly 5342 chegou a Reagan a uma altitude de cerca de 120 metros e uma velocidade de cerca de 225 km/h, quando passou uma rápida perda de altitude no rio Potoac, de acordo com seu rádio transponder , como declarado. Alguns minutos antes do pouso, o controle de tráfego aéreo perguntou aos bicos comerciais se ele poderia usar a pista de 33 (mais curta), e os motoristas disseram que sim. Os controladores então permitiram o pouso.

No entanto, os sites de rastreamento de vôo mostram que a aeronave mudou seu acesso a uma nova faixa. Menos de 30 segundos antes do acidente, o gerente de tráfego aéreo perguntou ao helicóptero se ele tinha uma aeronave à vista. O controlador fez outra chamada de rádio do helicóptero alguns momentos depois: “Pat 25 passes para CRJ”. Alguns segundos depois, ambas as aeronaves colidiram. A aeronave transponder o rádio parou de transmitir cerca de 2.400 pés da pista, mais ou menos no meio do rio. O acidente se lembra do acidente do voo da Air Florida, que mergulhou em Pomac em 13 de janeiro de 1982 e matou 78 pessoas. Este acidente foi atribuído ao mau tempo, mas na quarta -feira à noite o céu estava limpo.

O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB), uma agência de investigação independente do governo dos EUA responsável por investigar acidentes no acidente de transporte civil, será para a investigação da colisão. No entanto, também haverá investigadores militares que têm um helicóptero do Exército. A American Airlines, tanto quanto parte disso, relatou que estava trabalhando com as autoridades do investigador. Isso foi dito pelo CEO Robert Isom e enfatizou que logo iria para Washington. “Queremos saber tudo sobre o que aconteceu”, enfatizou.

