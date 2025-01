Com a saída de Trudeau, os canadenses poderão recuperar sua liberdade de expressão?

Com o anúncio de Justin Trudeau de que deixará o cargo de primeiro-ministro, o Canadá procura agora um novo líder após uma década sob as suas políticas. A questão é se alguém procurará os restos da liberdade de expressão canadiana nos escombros do governo Trudeau.

No meu livro “O direito indispensável: liberdade de expressão em tempos de raiva”, escrevo sobre o colapso da liberdade de expressão no Canadá sob Trudeau.

O Canadá é há muito tempo um país preso entre duas influências: o Reino Unido e os Estados Unidos. Ele compartilhou DNA com ambas as nações. Infelizmente, seguiu em grande parte a abordagem britânica ao tratar a liberdade de expressão mais como um privilégio do que como um direito.

Essa tradição duvidosa foi ampliada na última década por um ataque generalizado à liberdade de expressão, considerado hostil, insultuoso ou desencadeador de diferentes grupos.

De muitas maneiras, o Canadá tem sido um aviso para muitos nos Estados Unidos, à medida que as mesmas vozes de censura e criminalização crescem nas nossas universidades e no Congresso.

Na verdade, o BlueSky, um site de rede social que oferece um espaço seguro para liberais que não querem ser provocados por pontos de vista opostos, abraçou Padrões de censura no estilo canadense como parte de seu discurso para aqueles com intolerância a pontos de vista.

Trudeau tem sido o rosto feliz da censura moderna. Embora exale tolerância e inclusão, atacou conservadores e libertários com medidas draconianas e frases perfeitamente orwellianas. Em nome da tolerância, ele proclamou orgulhosamente a intolerância para com pontos de vista opostos.

Trudeau mostra como os códigos de fala e a sinalização de virtude estão agora em voga na esquerda. Em evento na prefeitura, Trudeau repreendeu uma mulher por fazer uma pergunta que usava o termo “humanidade” e lhe dizia: “Gostamos de dizer ‘pessoas’… porque é mais inclusivo.” (Ele então ele afirmou Eu estava brincando.)

Em muitos aspectos, a verdadeira face de Trudeau emergiu na sua repressão aos protestos dos camionistas que se opunham às determinações da COVID-19 em 2022, uma campanha amplamente apoiada por meios de comunicação favoráveis. Trudeau invocou pela primeira vez a Lei de Emergência de 1988 para congelar as contas bancárias dos caminhoneiros e as contribuições de outros cidadãos canadenses, poderes condenado há muito tempo por grupos de liberdades civis no Canadá.

A maçã contra a liberdade de expressão não caiu longe da árvore. Foi o pai de Trudeau, Pierre Trudeau, que como primeiro-ministro usou o antecessor do ato pela primeira vez em tempos de paz, suspender as liberdades civis.

Trudeau foi amplamente criticado por suas políticas contra a liberdade de expressãoincluindo a sua decisão de alterar o Código Penal e a Lei Canadiana dos Direitos Humanos para criminalizar qualquer “comunicação que expresse ódio ou difamação de um indivíduo ou grupo de indivíduos com base num motivo proibido de discriminação”.

Foi usado para evitar que “plataformas de mídia social fossem usadas para ameaçar, intimidar, intimidar e assediar pessoas, ou para promover visões racistas, antissemitas, islamofóbicas, misóginas e homofóbicas que visam comunidades, colocam a segurança das pessoas e minam a coesão social”. ou a democracia do Canadá.”

Sob Trudeau, as comissões de direitos humanos tornaram-se comissários virtuais do discurso no Canadá. Um webmaster conservador foi processado por permitir que terceiros deixassem comentários insultuosos sobre gays e minorias no site. Juiz do Tribunal Federal Richard Mosley insistiu que “o dano mínimo causado… à liberdade de expressão é largamente compensado pelo benefício que proporciona aos grupos vulneráveis ​​e à promoção da igualdade”. Até um comediante era processado por piadas insultuosas envolvendo lésbicas.

Recentemente, um prefeito canadense e uma cidade foram processado por não hastearem uma “bandeira arco-íris LGBTQ2” em comemoração ao Mês do Orgulho, mesmo não tendo mastro.

Apesar de esmagar os protestos dos caminhoneiros, o parlamento canadense expandiu os poderes de emergência de Trudeau para permitir que ele continue a assediar e ameaçar os da direita. Apesar da oposição generalizada, o Partido Liberal, o NDP e outros aliados conseguiram reunir 181 votos para manter vivos os poderes autoritários no Canadá.

Muitos dos mesmos legisladores mais tarde empurrar aumentar as penas para certos crimes de fala até prisão perpétua.

um dos momentos mais tragicamente irônicos no caso do Canadá, ocorreu no ano passado, quando o governo Trudeau bloqueou a cidadania da dissidente russa Maria Kartasheva porque ela tinha uma condenação na Rússia. Ela foi julgada à revelia por um juiz sancionado pelo Canadá pelo exercício da liberdade de expressão na Rússia, ao condenar a guerra na Ucrânia. O governo canadense informou Kartasheva que sua condenação na Rússia está alinhada com um delito do Código Penal relacionado a informações falsas no Canadá.

Pense nisso. O Canadá estava preocupado porque violou leis anti-liberdade de expressão semelhantes às suas. Os russos a condenaram por espalhar “informações deliberadamente falsas”, e o Canadá condena pessoas sob leis como a Seção 372 (1) do Código Penal do Canadá por esforços “para transmitir, causar ou fazer com que sejam transmitidas informações falsas com a intenção de alarmar .” nem machucar ninguém.”

É por isso que alguns de nós cuspimos a sopa em 2022, quando o governo Trudeau condenou Cuba pela sua própria repressão aos manifestantes. reivindicando que “o Canadá defende fortemente a liberdade de expressão e o direito à reunião pacífica, livre de intimidação”. Trudeau também condenado China por reprimir os protestos da COVID-19, o próprio objecto da sua própria repressão aos camionistas.

No entanto, Trudeau tem sido um dos queridinhos da imprensa canadiana e americana, apesar de uma taxa de desaprovação de cerca de 68 por cento entre os cidadãos canadianos. Os meios de comunicação social apoiam claramente a sua posição de que “a liberdade de expressão não é ilimitada” quando outros procuram “prejudicar arbitrária ou desnecessariamente aqueles com quem partilhamos uma sociedade e um planeta”.

Portanto, a questão é: agora que Trudeau se foi, para onde vão os canadianos para recuperar a sua liberdade de expressão?

Jonathan Turley é professor Shapiro de Direito de Interesse Público na Universidade George Washington e autor de “O direito indispensável: liberdade de expressão em tempos de raiva.”

Fonte