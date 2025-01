Com apenas 1 ano, a bateria do carro elétrico Neta está acabando e só consegue percorrer 40 km

Jacarta – O problema da bateria continua a ser um aspecto crucial na compra de um carro elétrico. Mais recentemente, o dono do carro elétrico Neta teve um problema com a bateria descarregando e fazendo com que a quilometragem do carro fosse muito curta.

Citando Carnewschina, Mingy em 5 de janeiro de 2025, a Sra. He, proprietária de um carro de Huzhou, província de Zhejiang, deu uma explicação por meio de um vídeo que agora se tornou viral. Seu carro é Neta Aya, ou o que é conhecido como Neta V na Indonésia.

Ele comprou o carro elétrico em maio de 2023 e afirma ter uma quilometragem de 401 km. Os problemas iniciais surgiram após o frio recente, com uma redução drástica do alcance.

Segundo He, o alcance foi reduzido para cerca de 60 quilômetros. Devido a essa redução drástica, ele decidiu pedir ajuda a Neta.

Como a loja onde comprou o carro estava fechada, ele o encaminhou para conserto na oficina Anji Neta 4S. Ele foi informado de que a bateria do carro estava danificada e precisava ser substituída.

No entanto, a bateria não estava disponível e o revendedor não tinha como substituí-la. O que é pior, o carro, que tem apenas um ano e meio, agora tem menos quilometragem e só consegue percorrer uma distância de 40 quilômetros.

A viagem de ida e volta para o trabalho é de 42 km, o que significa que você não tem bateria suficiente para dirigir até o trabalho.

 Neta V ou Neta Aya na China

No vídeo ele reclama que, com uma única carga, a bateria consegue durar 3 ou 4 dias de uso. A própria concessionária não pode fornecer tempos de reparo precisos aos proprietários de automóveis.

“A concessionária entrou em contato com o fabricante diversas vezes, mas a bateria acabou. Para ajudar a Sra. He, a concessionária emprestou a ela o que é conhecido em mandarim como daibuche, ou veículo elétrico de baixa velocidade”, diz o relatório.

Ele havia relatado o problema ao responsável pelo atendimento e manutenção nacional da Neta. No entanto, recebeu resposta semelhante e não mencionou o momento exato em que a bateria estaria disponível.

O Neta V ou o próprio Aya estão disponíveis em versões com autonomia de 318 km e 401 km. A versão low-end utiliza um motor elétrico de 40 kW, enquanto a versão de 401 km utiliza um motor de 70 kW.