Com Assad fora do caminho, o Irão escolherá a realpolitik?

Durante a Segunda Guerra Mundial, o mordomo do embaixador britânico em Türkiye eu estava espionando sobre aliados. Como mordomo, ele teve acesso aos arquivos do embaixador e foi capaz de descobrir e copiar informações ultrassecretas, incluindo os planos dos Aliados para o Dia D. Felizmente, os alemães não o consideraram confiável e rejeitaram a informação.

Podemos não perceber neste momento, mas por vezes um incidente singular pode ter efeitos de longo alcance e desencadear uma sequência de acontecimentos que ninguém poderia ter previsto.

As atrocidades cometidas pelas mãos do Irão procurador 7 de outubro de 2023, o Hamas provou ser um desses momentos, com ramificações que vão muito além do assassinato e tortura de mulheres e crianças em Israel.

À medida que Israel continua a desmantelar o Hamas, também tem diminuído a eficácia de outro representante do Irão, o Hezbollah, no encerramento da fronteira do Líbano com a Síria.

Com o Hezbollah desestabilizado, a oportunidade se apresentou na Síria. Um antigo afiliado da Al Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, aproveitou o momento (juntamente com outros grupos rebeldes) para lançar um ataque há muito aguardado contra Assad: garantir o poder. queda do regime de Assad dentro de 10 dias.

Ele rebeldes agora eles têm controle total da Síria, e com a ajuda “humanitária” de Assad asilo na RússiaO complexo regional de procuração do Irão é substancialmente reduzido.

Tal como peças de dominó que se chocam entre si (Hamas, Hezbollah e finalmente a Síria), as ambições regionais de influência iraniana foram severamente minadas.

O Irão encontra-se numa encruzilhada. Você pode abraçar “política real”através de negociações práticas e realistas com o Ocidente, ou pode “jogar os dados” na sua busca para se tornar uma potência nuclear.

O inspetor-chefe nuclear das Nações Unidas, Rafael Grossi, reiterou recentemente sua preocupação: O Irão estava a aumentar o seu arsenal de urânio purificado e estava perigosamente próximo da concentração necessária para armas nucleares.

Na mesma altura, o antigo negociador nuclear do Irão, Mohammad Javad Zarif, chamado para As negociações sobre o programa nuclear do país serão retomadas. Aparentemente, o novo presidente de “mente aberta” do Irão, Masoud Pezeshkian, está a tentar “envolver-se construtivamente com o Ocidente”.

As perspectivas do Irão, através da sua já não substancial “eixo de resistência”, na melhor das hipóteses, eles estão seriamente comprometidos. Escolherá ele o caminho mais plausível da “realpolitik” ou desafiará o destino contra Netanyahu e Trump encorajados?

O Irão já seguiu uma política externa menos extremista em relação ao Ocidente antes, durante a presidência de Ali Rafsanjani, o que mostra comportamento mais amigável. É possível que uma política semelhante volte a dar frutos com Pezeshkian.

A questão que temos diante de nós é dupla: Irá o Irão escolher sabiamente? E irá Trump dar à “realpolitik” uma oportunidade de “dar frutos”, se o Irão assim decidir?

O senador Marco Rubio (R-Flórida), escolhido por Trump para secretário de Estado, foi bastante explícito sobre sua estimativa do perigos do Irã. Sentindo a fraqueza do Irão, é possível (através da influência dos seus conselheiros) que o Presidente eleito Trump concorde com nada menos do que uma retirada completa do seu programa nuclear.

Espera-se que cabeças mais frias e racionais prevaleçam na administração, já que muito do que impulsiona a liderança do Irão (religiosa ou não) é o respeito do Ocidente e a aceitação da Liga Árabe. Portanto, os líderes do Irão não estão dispostos a abandonar aquilo em que o país investiu grande parte dos seus esforços para ganhar respeito e poder: o seu programa nuclear.

No entanto, permanece a possibilidade (e a esperança) de que o Irão empregue uma abordagem mais plausível no seu discurso com o Ocidente: possivelmente mantendo o seu programa nuclear apenas para uso interno. Isto permitirá ao Irão salvar a sua face.

Hoje, Oriente Médio especialistas concordam que a China, e não o Irão, representa a principal ameaça para Washington. Iranianos mobilizados em massa pela democracia em reacção às eleições presidenciais de 2009 E embora a história não seja um argumento suficiente para defender os interesses nacionais, não esqueçamos que, de acordo com documentos desclassificados da CIA, foram os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que. Ele negou a democracia ao Irã uma vez antes: através de um golpe arquitetado pela CIA/MI6.

Na ausência de Assad, há poucos motivos para o Irão prosseguir uma agenda política “nuclear” alternativa (e potencialmente contraproducente).

Dadas as superiores capacidades militares nucleares e convencionais de Israel e a chegada antecipada do Presidente eleito Trump, a “realpolitik” é a melhor opção para o Irão: uma de expectativas realistas e transparência relativamente aos seus projectos nucleares.

Se Israel sentir que o Irão está a prosseguir uma agenda nuclear, não hesitará (com ou sem a aquiescência dos EUA) em eliminar as instalações nucleares do Irão. (Este plano já foi testado para implementação imediata).

Além disso, o Irão está bem ciente das preocupações e capacidades de Israel caso desista de uma solução “realpolitik” (mais pragmática) para o seu dilema político.

Com as aberturas diplomáticas certas da administração Trump, Irã pode entrar em órbita de relações bilaterais construtivas com o Ocidente.

Várias condições são fundamentais para permitir que o Irão e os Estados Unidos cheguem a um acordo nuclear sustentável, permitindo ao mesmo tempo que cada um receba o crédito pelo sucesso.

A administração Trump deveria reabrir as conversações com o Irão através de negociações diretas com Pezeshkian – implementar o “Tratado de Não Proliferação” – para incluir a verificação do programa nuclear do Irão. O Irão (como compensação) deveria receber alívio das sanções. Como consequência desta conquista, os países do Golfo Pérsico deveriam estabelecer uma zona livre de armas nucleares na região como um primeiro passo para a segurança colectiva.

Os Estados Unidos deveriam concluir o esforço através de novas negociações para promover um acordo abrangente entre os países da região para estabelecer (através do tratado) um mecanismo integrado para a segurança mútua e a cooperação colaborativa.

A administração Trump enfrenta uma oportunidade de imensas possibilidades e, ainda assim, de grande perigo. Agora não é hora para personalidades; Em vez disso, deveria perseguir o que é do interesse “a longo prazo” dos Estados Unidos: uma política externa que conduza à liderança estratégica americana, articulada através de um uso inteligente (não pessoal ou conveniente) da hegemonia económica e política, no sentido de que uma solução militar deve sempre permanecer. uma opção, mas não necessariamente a opção padrão.

F. Andrew Wolf Jr. é diretor do Fulcrum Institute, uma organização de atuais e ex-acadêmicos nas áreas de humanidades, artes e ciências.

Fonte