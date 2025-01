Com cães farejadores e van móvel, campanhas de conscientização antidrogas começam nas escolas

O Gabinete Anti-Narcóticos de Telangana (TGANB), em colaboração com o Departamento de Educação e as autoridades locais responsáveis ​​pela aplicação da lei, lançou campanhas de sensibilização direcionadas em escolas de todo o estado. Esta iniciativa destaca a formação de quatro equipas especializadas dedicadas à realização de programas de sensibilização em instituições de ensino.

Cada uma dessas equipes é composta por dois Superintendentes Adjuntos de Polícia (DSP), dois inspetores, um psicólogo e pessoal de apoio adicional, incluindo um cão farejador para demonstrar técnicas de detecção de drogas ao vivo. Além disso, as equipes estão equipadas com uma van móvel equipada com telas de LED para exibição de vídeos educativos e conteúdos motivacionais que visam informar os alunos sobre os perigos do abuso de substâncias.

As campanhas foram realizadas em 20 escolas das três comissões das cidades gêmeas. Foram distribuídos mais de 10 mil livros de conscientização em télugo e inglês, juntamente com materiais esportivos e cartazes. O programa também inclui demonstrações ao vivo com cães farejadores para incutir um senso de vigilância entre os alunos. A campanha educa os alunos sobre como identificar e relatar preocupações relacionadas às drogas, fornecendo-lhes detalhes de contato de centros de combate à dependência em todo o estado.

O Gabinete instou os estudantes, pais e cidadãos a apoiarem a missão, denunciando qualquer caso de abuso de drogas através do seu número gratuito 1908 ou do número da Sala de Controlo 8712671111. Os relatórios também podem ser feitos por e-mail para tsnabho -hyd@tspolice.gov. com garantias de estrita confidencialidade e recompensas adequadas por contribuições valiosas.