Com o controle federal de armas congelado, os defensores procuram outras soluções para tiroteios em escolas

Com o controle federal de armas congelado, os defensores procuram outras soluções...

Os defensores apelam a uma maior acção contra os tiroteios em escolas em 2025, dizendo que a única forma de parar o derramamento de sangue é uma combinação de acções por parte de legisladores, escolas e pais.

Vários rastreadores contabilizaram um aumento nos tiroteios em escolas no ano passado, e os especialistas pedem soluções que vão desde programas de prevenção da violência até armas de fogo mais protegidas em casa.

A abordagem multifacetada pode ser a única forma de fazer mudanças reais nos tiroteios em escolas sob um governo republicano unificado que provavelmente não tomará medidas substanciais em matéria de controlo de armas.

“Não se enganem, estas não são questões de direita ou de esquerda, são questões de vida ou de morte. À medida que avançamos para 2025, não há como parar o nosso progresso nos estados de todo o país porque, quando se trata da principal causa de morte entre crianças e adolescentes, nada nos impedirá”, disse Sarah Burd-Sharps, chefe de Everytown. pesquisa para segurança de armas.

Pode ser difícil contar o número de tiroteios em escolas num determinado ano, uma vez que as organizações utilizam diferentes definições de tais eventos e obtêm os seus dados de diferentes fontes.

Semana da Educação rastreador de tiro na escolaque contabiliza apenas incidentes ocorridos durante o horário escolar ou em eventos patrocinados pela escola, constatou 39 tiroteios em 2024, com 18 mortos e 59 feridos. Esses incidentes ultrapassaram 2023, mas foram menores do que em 2022.

No entanto, todas as cidades observam cada vez que um tiro é disparado nas dependências da escola, mesmo que ninguém tenha sido ferido ou morto. O grupo gravou No ano passado, ocorreram 219 tiroteios no terreno, com 59 mortos e mais de 160 feridos.

“Eu diria que no ano passado houve um aumento de mais de 30 por cento nos incidentes com tiroteios, e isso é particularmente preocupante num momento em que o crime violento geral neste país está em declínio”, disse Burd-Sharps.

“O ano letivo passado teve o segundo maior número de incidentes com tiroteios desde que rastreamos há uma década, e o maior ocorreu logo após os alunos retornarem da pandemia (…) Esses tiroteios, tanto em “Aqueles em que alguém foi morto ou ferido ou simplesmente com armas de fogo nas escolas são muito perturbadoras no nosso país e são realmente a causa de muitos traumas”, acrescentou.

A sua organização continua a defender a proibição de armas de assalto e a verificação de antecedentes de todas as vendas de armas de fogo, mas essas ideias não levam a lado nenhum numa Washington onde o Partido Republicano controla a Casa Branca e ambas as casas do Congresso.

Quando se trata de tiroteios em escolas, os republicanos têm-se concentrado em medidas de precaução, como armar professores, guardas de segurança armados e fortificar a maioria das portas dos edifícios para que apenas uma possa ser usada como ponto de entrada.

Após o massacre da Escola Primária Robb em Uvalde, Texas, em 2022, no qual 19 crianças e dois adultos foram mortos, os republicanos, incluindo Ken Paxton, o procurador-geral do estado na época, disseram que as escolas precisam de “professores e outros administradores treinados e armados”. “.

A partir de abril, um Mapa da Newsweek mostrou que mais de 30 estados permitem que os professores portem armas nas dependências da escola, sem restrições ou sob certas circunstâncias.

Mas essas soluções têm sido muito controversas.

“Acho que não se trata apenas de fortificar escolas e, acredite, os distritos escolares não têm fundos para criar fortalezas que impeçam qualquer pessoa de ser ferida pelo tipo de poder de fogo a que os civis podem aceder.” ditado Abbey Clements, CEO e cofundadora da Teachers Unify to End Gun Violence.

“Os dados são claros: estados com leis mais rígidas sobre armas têm menos casos de violência armada. “Isso significa que as pessoas estão mais seguras nesses estados”, acrescentou.

Mas existem algumas medidas sobre esta questão que podem encontrar apoio bipartidário, tais como programas de prevenção da violência e capacitação das autoridades para tomarem medidas preventivas.

Durante a primeira administração Trump, os legisladores aprovaram a Lei de Estudantes, Professores e Oficiais para Prevenir a Violência Escolar (STOP), que foi apoiada pelo grupo Sandy Hook Promise.

“A Lei STOP disponibiliza subsídios anuais a estados, distritos escolares e organizações tribais para trazer programas e estratégias baseadas em evidências que previnam a violência às escolas e incentiva o desenvolvimento e operação de sistemas de denúncia anónima para enfrentar ameaças antes que ocorra uma tragédia. ”, disse Mark Barden, diretor executivo da Sandy Hook Promise e pai de Daniel, que foi morto no tiroteio de 2012 em Newtown, Connecticut.

O novo objetivo do grupo é aprovar a legislação Preparando Líderes para Avaliar Necessidades (PLAN), que ajudaria as escolas a se conectarem com especialistas para implementar programas de segurança de armas.

Os especialistas também pedem maior vigilância em casa.

2024 teve uma decisão legal, a primeira do tipo, que condenou os pais de um atirador de uma escola de Michigan a pelo menos 10 anos de prisão por não armazenarem adequadamente suas armas de fogo e ignorarem os problemas de saúde mental de seu filho adolescente.

Também enfrentando acusações está Colin Gray, pai do acusado de atirar na escola da Geórgia, Colt Gray. Em novembro, o Gray mais velho se declarou inocente das acusações de assassinato em segundo grau, homicídio culposo e crueldade contra crianças depois de supostamente ignorar os problemas de saúde mental de seu filho e comprar-lhe itens, incluindo munição e uma mira laser.

A urgência de fazer com que os pais guardem as suas armas de fogo e as mantenham afastadas de crianças problemáticas surge num momento em que a saúde mental dos jovens entrou numa espiral descendente durante a pandemia e tem lutado para recuperar.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças descobriram que 40% dos estudantes do ensino médio apresentavam sintomas depressivos em 2023. Eles também relataram aumentos no bullying e nas ameaças com armas.

“Uma coisa que todos nós podemos fazer, e que os legisladores poderiam realmente conseguir, como vimos, um acordo bipartidário sobre isso, é o armazenamento seguro”, disse Clements.

“Porque o armazenamento seguro é a mudança cultural que pode realmente afetar as estatísticas. Poderíamos sair desta terrível situação em que nos encontramos, onde a violência armada é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, simplesmente lançando campanhas por uma mudança cultural que consiste em trancar as armas e mantê-las separadas ( de) munição”, disse ele. agregar. “Além disso, faça leis onde, se você não fizer essas coisas e algo acontecer em sua casa, você será o responsável.”

