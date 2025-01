Com o coração partido e muitas vezes espancados, dois suspeitos estavam determinados a esfaquear um homem tatuado até a morte.

Garut, AO VIVO – O motivo enigmático do assassinato sádico de um homem tatuado chamado Jajang, aliás Bajang (49), residente na aldeia Geger Junti, aldeia Talagasari, distrito de Kadungora, Garut, Java Ocidental, na sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, foi revelado Oficiais da Unidade Jatanras e da Unidade de Investigação Criminal (Sat Reskrim) da polícia de Garut conseguiram prender dois supostos autores do assassinato, cada um com as iniciais EA (51) e PR (34).

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Garut, AKP Ari Rinaldo, disse que em cerca de 20 dias o seu partido realizou uma investigação, até que os dois perpetradores, agora nomeados suspeitos, foram detidos com sucesso. De acordo com os resultados da investigação preliminar, acredita-se que o motivo do homicídio tenha sido o facto de os dois suspeitos terem sido feridos pelas ações da vítima, que muitas vezes praticava extorsões.

“Mesmo antes de ocorrer o incidente do assassinato, a vítima Bajang chegou a suspeitar que a casa de AE ​​carregava um facão”, disse ele, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.



Com a chegada da vítima à casa do suspeito EA, sua família ficou assustada e preocupada. Finalmente a EA convidou PR para ir até a vítima. Após vigilância, a vítima e os dois suspeitos se encontraram em Jalan Kampung Maribaya, vila Mandalasari, distrito de Kadungora, Garut.

“O suspeito de relações públicas cortou a mão da vítima até quase quebrá-la, seguido pelo suspeito de EA que cortou a cabeça da vítima”, disse Ari.

Ari disse que após o esfaqueamento na noite de sexta-feira, por volta das 23h30, os dois simplesmente deixaram a vítima no local do crime. No dia seguinte, vizinhos encontraram a vítima com o corpo coberto de sangue. “Naquela época, os resultados dos exames mostraram que a vítima morreu devido à perda de sangue”, disse ele.

Os dois suspeitos foram acusados ​​ao abrigo do artigo 340.º do Código Penal em relação ao artigo 338.º do Código Penal e/ou artigo 170.º do Código Penal em relação ao suicídio intencional e premeditado de outra pessoa e/ou ao crime de agressão, ambos acarretam a pena de morte.