Com os incentivos, essa minivan elétrica fica mais barata que a Alphard e estará pronta para ser entregue aos consumidores em março.

VIVA – O Denza D9 é o terceiro MPV elétrico premium presente no mercado indonésio depois do Zeekr 009 e do Maxus Mifa 9. Este carro ecológico fabricado pela marca premium BYD foi trazido intacto da China, também conhecido como importado.

No entanto, como o Denza está sob os auspícios da PT BYD Motor Indonesia, o Denza D9 também goza de alívio na forma de incentivos CBU com PPnBM (imposto sobre vendas de bens de luxo) suportado pelo estado.

“O preço na verdade inclui políticas de incentivo governamentais”, disse o diretor de operações da PT BYD Motor Indonesia, Nathan Sun, em Jacarta, citado na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Portanto, o preço pode ser mais barato que o de seus dois concorrentes cujo status também é importado, a saber, o Maxus Mifa 9 com preço de IDR 1,088 milhão e o Zeekr 009 com preço de IDR 2 bilhões.

Na verdade, o preço do Denza D9 é mais barato do que o dos três MPVs premium que dominam o mercado, nomeadamente o Toyota Alphard Hybrid, o Vellfire Hybrid e o Lexus Lm 350h, que são vendidos por entre 1 bilhão e 2 bilhões de IDR.

Curiosamente, embora a minivan com arma de choque da China só tenha sido lançada oficialmente ontem, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, já existem consumidores que fizeram pedidos.

“Na verdade, o SPK (carta de pedido de veículo) já existe, mas queremos ver depois do lançamento quais serão os resultados”, disse.

Quando questionado sobre o vídeo viral que mostra vários Denza D9 chegando a um porto indonésio antes de seu lançamento oficial, Nathan disse que as unidades eram destinadas a revendedores.

“Estamos preparando os carros no porto para os concessionários (unidades de exposição ou test drives), vamos maximizá-los no primeiro trimestre e enviar as primeiras unidades aos consumidores em março de 2025”, disse.

O Denza D9 é alimentado por uma bateria de folhas de ferrofosfato de lítio que afirma ter um alcance de até 600 quilômetros.

O motor elétrico utiliza um ímã permanente síncrono embutido na roda dianteira com 230 kW de potência e 360 ​​Nm de torque. Fazê-lo correr do repouso até 100 km por hora leva 9,5 segundos.

Enquanto isso, o interior da minivan elétrica tem configuração para 7 passageiros, onde a segunda fila de assentos é um modelo de assento do capitão. Todos os materiais dos assentos são estofados em couro Nappa e os bancos dianteiros estão equipados com ajuste elétrico de 8 posições.

Como se sabe, o alívio concedido ao governo à BYD e à Denza é uma forma do seu compromisso de fazer investimentos em grande escala para construir fábricas em Subang, Java Ocidental.