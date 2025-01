Com quem Noah Kahan está noivo? História de trabalho e relacionamento de Brenna Nolan

curioso sobre Noivo de Noah Kahan e seu relacionamento? Desde sua conexão inicial com a vida, juntamente com a ascensão de Kahan à fama, sua jornada intrigou os fãs enquanto ela compartilha raros vislumbres de sua vida privada.

Vamos nos aprofundar em quem é Brenna Nolan, seu papel na vida de Kahan e os marcos que definiram seu relacionamento.

Quem é o noivo de Noah Kahan?

Noah Kahan está noivo de Brenna Nolan.

Ela mantém contas privadas nas redes sociais e apareceu publicamente ao lado de Noah apenas algumas vezes, como no TIME100 Next Gala de 2023. Apesar de sua privacidade, Kahan confirmou seu noivado em 2024 por meio de postagens nas redes sociais e notas do álbum. Nolan esteve presente em momentos importantes da carreira de Kahan.

Qual é o trabalho de Brenna Nolan?

Brenna Nolan está associada ao The Busyhead Project, uma iniciativa sem fins lucrativos fundada por Noah Kahan para apoiar organizações de saúde mental por meio de campanhas de conscientização e arrecadação de fundos. Seu papel envolve coordenar esforços para promover os objetivos da instituição de caridade.

O Busyhead Project se alinha com o foco de Noah Kahan na saúde mental, um tema recorrente em sua música e divulgação pública. A iniciativa procura alcançar um impacto tangível apoiando organizações dedicadas a fornecer recursos e serviços de saúde mental.

História de relacionamento de Noah Kahan e Brenna Nolan

Noah Kahan e Brenna Nolan estão ligados desde pelo menos 2020, com dicas de seu relacionamento aparecendo em suas postagens nas redes sociais (via distrair). Eles mantiveram seu romance em grande parte privado, mas as confirmações públicas incluem menções no Instagram e sua aparição no TIME100 Next Gala de 2023. Os fãs souberam de seu noivado em abril de 2024, quando Kahan se referiu a Nolan como sua noiva em uma dedicatória em vinil.

O relacionamento deles permanece discreto, refletindo a preferência de Kahan por privacidade fora de sua carreira musical. Nolan apoiou Kahan em momentos cruciais, incluindo o final de sua turnê de 2024 no Fenway Park. Ela se juntou a ele e sua família no palco do evento.