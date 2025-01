Com um hat-trick contra a Real Sociedad, Lazio voa para as oitavas de final da Liga Europa NOTÍCIAS e FOTOS

Lazio venceu a Real Sociedad por 3-1 NOTÍCIAS na sétima jornada da primeira fase da Liga Europa. Com este sucesso, a equipe de Baroni já se classificou para as oitavas de final.

Lazio x Real Sociedad



META

Lazio-Real Sociedad 3-1 – Aos 83 minutos, os espanhóis reduziram o placar Barrenetxea



Lazio-Real Sociedad 3-0 – aos 34′ Castellanos hat-trick cai para os homens de Baroni

Lazio-Real Sociedad 2-0 – Zaccagni aos 32 minutos duplo para os Biancocelesti

Aos 30′ Epulso Muñoz pelo segundo cartão amarelo da Real Sociedad com dez homens

Lazio-Real Sociedad 1-0 em 5′ A Lazio está à frente com um rete em Louco assistido por Castellanos

Trio pelas oitavas de final. Bastava um empate, uma vitória clara sobre o Real Sociedad chega para a Lazio na partida no Olímpico e avança para as oitavas de final com reserva. Agora só nos resta ver se a Lazio terminará em primeiro ou segundo lugar na fase do campeonato. Os gols de Gila, Zaccagni e Castellanos deram o avanço, mandando os Biancocelesti para a fase seguinte, tornando desnecessário o gol de Barrenetxe no ponto final e permitindo a Baroni manter a liderança da tabela. O único ponto negativo foi a lesão de Tavares, que desistiu no final do primeiro tempo devido a um problema muscular. Num jogo de preparação marcado pelos acontecimentos da noite, quando adeptos espanhóis atacaram à porta de um pub no bairro de Monti, no coração de Roma, os adeptos aceitaram pela primeira vez a ausência do Olympia. , não pôde participar do voo clássico antes do apito inicial da famosa história do falcoeiro Biancoceleste. Mas cinco minutos são suficientes para perceber que a noite em campo será inesquecível.

Gila cuida disso, limpando o scrum com o pé direito sob sete para abrir imediatamente a parcial, colocar os Biancocelesti na frente e colocar o jogo em descida. A Lazio continua a pressionar, Castellanos vê o seu cabeceamento ser bloqueado em cima da linha e o poste salva os visitantes da finalização de Gilo. Porém, o golpe definitivo para os espanhóis, que também deram um empurrão perigoso na trave de Sucic, foi a expulsão de Munoz, que recebeu dois cartões amarelos aos 30 minutos e acabou prematuramente na ducha. Com 10 jogadores, o colapso da Real Sociedad, a Lazio marca duas vezes em dois minutos: primeiro é Zaccagni, de Isaksen, que passa por Remir, depois é a vez de Castellanos comemorar depois de sua cabeçada dobrar os braços do goleiro. No intervalo, Alguacil opta por uma mudança, Baroni faz o mesmo, retirando Castellanos para Pedro e pouco depois Zaccagni – cartão amarelo como Rovella, ambos vão falhar o último jogo contra o Braza – e Isaksen para colocar Noslin e Pedro.

O segundo tempo não oferece muita emoção dado o resultado com a Lazio na liderança e a Real Sociedad aparentemente apenas esperando o apito final. Tchaouna tenta se reanimar um pouco com algumas jogadas, mas principalmente Pedro, que acertou o travessão com o pé esquerdo pouco antes da estreia do jovem Baldo, expulso por Baroni faltando um quarto de hora para o fim. Antes do apito final, porém, ainda há espaço para um golo de Barrentxe, que aproveita o cabeceamento sem brilho de Mandas. É a emoção final de um jogo dominado pela Lazio, que leva os Biancocelesti às quartas-de-final. Um resultado que permite à equipa de Baroni marcar o primeiro golo da temporada e reiniciar a luta por um lugar entre os gigantes europeus.

