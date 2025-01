Com vidas divididas entre dois estados, trabalhadores migrantes mantêm seus títulos de eleitor

Quando as eleições para a Assembleia foram realizadas em Jharkhand, em Novembro do ano passado, Subhash Sahu (nome alterado), um trabalhador migrante de 48 anos, viajou de Deli para o seu estado natal para exercer o seu direito de voto. Dois meses depois, ele está de volta a Delhi e pronto para votar em 5 de fevereiro. O que permite a Sahu votar em dois locais diferentes são os seus dois cartões de eleitor, que de outra forma são considerados ilegais. No entanto, Sahu tem usado as suas duas cartas em todas as eleições nos dois estados durante duas décadas.

Ele não está sozinho. Vários trabalhadores migrantes possuem dois cartões de eleitor que, segundo eles, os ajudam a beneficiar de regimes de assistência social tanto no seu estado de origem como no seu local de trabalho.

É ilegal possuir dois ou mais Cédulas de Identidade Eleitoral com fotografias, popularmente conhecido como título de eleitor, de mais de uma área. Aqueles que infringem a lei podem enfrentar pena de prisão de até um ano, multa ou ambos, caso sejam detectados.

“Mas quem é responsável por garantir isso?”, argumentou Rekha De (nome alterado), 27 anos, que trabalha em Delhi há seis anos. Originária de Bardhaman, em Bengala Ocidental, ela disse que também vota em seu estado natal e em Delhi.

A Sra. De disse que seu trabalho principal como cozinheira no Parque Chittaranjan e Kalkaji a ajuda a ganhar Rs 20.000 por mês, mas não lhe oferece uma sensação de segurança econômica ou permanência. “Quando você está lutando para sobreviver, ter dois cartões de eleitor para aproveitar os benefícios do governo está longe de ser injusto”, disse ele.

Beneficiária do esquema Lakshmir Bhandar, um esquema do governo de Bengala Ocidental que fornece ajuda financeira às mulheres, ela está esperando que o governo do Partido Aam Aadmi implemente o Mukhyamantri Mahila Samman Yojana de ₹ 2.100 por mês em Delhi em seu “próximo mandato”.

À medida que a Comissão Eleitoral continua a levantar preocupações sobre documentos eleitorais falsos e a encorajar as pessoas migrantes a alterarem o endereço nos seus cartões de eleitor usando o Formulário 8A, estes trabalhadores aqui explicam que a não entrega de um documento de identificação lhes dá a oportunidade de aceder a mais alguns benefícios.

De acordo com um oficial sênior da Polícia de Delhi, ter dois cartões Aadhaar é legalmente impossível, a menos que um dos cartões seja falsificado, e a pessoa pode ser acusada de falsificação sob Bharatiya Nyaya Sanhita. No entanto, ter dois cartões de eleitor é mais comum do que se pensava.

De acordo com a Pesquisa Econômica 2023-24, a capital abriga quase 2,21 lakh migrantes. A maioria dos programas de assistência social do governo de Deli exige prova de residência.

Vijendra Kumar (nome alterado), 23 anos, vota em Delhi e Bihar. Originário de Darbhanga, o Sr. Kumar tem aproveitado o esquema do governo de Bihar de Rs 1.000 por mês para jovens desempregados entre 20 e 25 anos.

Há outro incentivo, disse Kumar. “Os trabalhadores migrantes pobres e invisíveis tornam-se subitamente importantes para os partidos políticos. Seus agentes nos fornecem passagens de trem gratuitas para que possamos votar neles. Claro, quem pode dizer não a outros incentivos?”, disse ele, apontando para as manchetes dos jornais que gritavam sobre a alegada distribuição de dinheiro, sapatos e sarees por um candidato proeminente em Deli, em violação do código eleitoral.