Comandante das Forças Armadas da Indonésia confirma que três membros da Marinha da Indonésia estiveram envolvidos no assassinato de um puro chefe de aluguel que compra veículos particulares

Jacarta – O tiroteio ocorrido na área de descanso KM 45 da rodovia Jakarta-Merak na madrugada de quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, que matou um chefe de locadora de automóveis com as iniciais IAR (48), continua atraindo o público . atenção.

À medida que o caso avançava, surgiram várias especulações sobre os antecedentes dos três soldados da Marinha indonésia envolvidos no tiroteio.

No entanto, o Comandante do Comando da Frota da República da Indonésia (Pangkoarmada RI), Almirante Denih Hendrata, enfatizou que os três membros são compradores de veículos para uso pessoal e não colecionadores, como alegado.

De acordo com o almirante Denih do TNI, os três membros actualmente detidos são Sertu AA, Sertu RH e Klk BA. Dois deles vieram da Unidade de Comando de Tropas Rana (Kopaska) Koarmada I, o outro era membro do KRI Bontang-907.

 Veículo suspeito de ser o gatilho do tiroteio contra o patrão da locadora Foto: Instagram/rentmobilcikarang1

“A unidade de três homens, dois da unidade Kopaska Fleet 1 e um é KRI Bontang”, disse o almirante Denih do TNI numa conferência de imprensa no Quartel-General das Forças Armadas da Indonésia, no centro de Jacarta, na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, citado pela VIVA. co.id.

Danpuspomal Laksda TNI Samista explicou que, de acordo com os resultados da investigação inicial, o tiroteio começou quando Klk BA viu o seu irmão Sertu AA ser espancado por cerca de 15 pessoas na área de descanso do KM 45.

Os três tinham acabado de voltar de Pandeglang, Banten, depois de comprarem um carro Honda Brio de um vendedor chamado Ires.

“Foi uma pessoa que executou o tiroteio. “A partir dos resultados do CCTV pode-se ver que Sertu AA que saiu do banheiro foi bloqueado e espancado, depois seu tio, Klk BA, atirou para ajudá-lo”, explicou o contra-almirante Samista do TNI. Ele acrescentou que o tiroteio foi realizado em caráter emergencial para proteger membros ameaçados.

Em resposta à crescente opinião pública, o Comandante das Forças Armadas Indonésias negou firmemente as alegações de que os três membros da Marinha Indonésia eram destinatários de veículos desviados.

“Então todo mundo sabe o que realmente aconteceu. É por isso que o Chefe da Polícia de Banten e Danpuspomal apresentaram isto. “Entretanto, nós os vemos simplesmente como compradores de veículos para uso pessoal”, sublinhou o Almirante Denih do TNI.

O Contra-Almirante Samista do TNI acrescentou que todo o processo de investigação será realizado de forma aberta e objectiva.

“Os três membros da Marinha da Indonésia foram detidos para investigação mais aprofundada. “Pedimos a todas as partes que sejam pacientes enquanto aguardam os resultados finais da investigação”, disse ele.

Foi relatado anteriormente que a Polícia de Tangerang e a Polícia Regional de Banten confirmaram que, além dos três oficiais do TNI AL, um suspeito civil chamado Ajat Supriatna, aliás AS (32), também havia sido citado como suspeito por suposto desvio de veículo da vítima do TNI AL. .

“Dois outros são suspeitos de serem membros do TNI. “Coordenamos com Puspomal que cuidará do processo de investigação adicional”, disse o chefe de relações públicas da polícia de Tangerang, Ipda Purbawa.

Este caso começou com o suposto desvio de um carro por Ajat Supriatna, que levou a um tiroteio na área de descanso KM 45 da estrada com pedágio Jacarta-Merak.

Uma das vítimas, IAR, morreu com um tiro no peito. A Polícia de Tangerang confirmou que continuará a trabalhar com Puspomal para investigar minuciosamente o caso.