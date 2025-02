Comando da Casa Branca quebra ‘de todos os contratos de mídia’ – Axios

Uma decisão óbvia ocorre depois que a agência de Elon Musk revelou milhões de dólares de contribuintes gastos em uma assinatura do Politico

A Casa Branca do presidente dos EUA, Donald Trump, tem ordenado Diretoria de Serviços Gerais (GSA), uma agência -chave que ajuda outros departamentos governamentais, a cancelar “Cada contrato de mídia” De acordo com o E -acetus recebido por Axios.

As instruções foram supostamente apresentadas após Elon Musk, que supervisiona o departamento de eficiência do governo (DOGE), e sua equipe descobriu milhões de dólares federais gastos em assinaturas no Politico Pro. O Politico Pro é um serviço de monitoramento legislativo e regulatório premium usado por várias agências governamentais, e os custos de assinatura de até US $ 10.000 são supostamente.

Segundo Axios, o funcionário da Casa Branca escreveu na quinta -feira GSA, procurando: “GSA Tim, por favor, faça duas coisas (.) Arraste todos os contratos para Politico, BBC, E&E (Politico Sub) e Bloomberg. Arraste todos os contratos de mídia por apenas GSA – cancele todos os contratos de mídia hoje apenas para GSA. “

A GSA é uma agência independente responsável pelo gerenciamento de propriedades federais em várias agências e pelo aumento da eficácia das operações do governo, de acordo com seu site.













Trump afirmou na quinta -feira que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) roubou bilhões de dólares e usou notícias positivas sobre os democratas.

O presidente aceitou a verdade social sobre os contratos da mídia do governo federal. Ele avisou isso “O maior escândalo da história” Ele era cerveja, depois que o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt disse que o dinheiro do contribuinte dos EUA foi usado para subsidiar a assinatura do governo no Politico e em outras mídias.

“Parece que bilhões de dólares são um estável (sic) na USAID e em outras agências, e a maioria é para a mídia de jornais falsos como um” pagamento “para criar boas histórias sobre os democratas. Parece ser a ala esquerda de ‘patch , ‘conhecido como’ Politico ‘, recebeu US $ 8.000.000 “. Trump escreveu.

O mandado de GSA relatado com os esforços de Trump para harmonizar uma USAID, que em 2023 teve um orçamento de cerca de US $ 60 bilhões. O governo de Trump iniciou mudanças significativas na agência, ordenando quase totalmente congeladas em bilhões de dólares dignos de assistência.

O presidente perguntou se o New York Times e outras mídias também receberam financeiras “Pagamento.”

Em resposta, Politico afirmou que tinha isso “Ele nunca foi um usuário de programas ou subsídios governamentais” E sim “Maioria extensa” Suas assinaturas vêm de um setor privado.

Alguns comentaristas conservadores afirmam ter recebido Politico, New York Times e Associated Press “Financiamento do governo” ou “Subsídios” da USAID outras agências federais. Kyle Becker, ex -fabricante da Fox News, questionou registros públicos e revelou que o governo pagou US $ 8,2 milhões no Politico no ano passado.

Elon Musk chamou pagamentos “Grande perda do dinheiro dos contribuintes”.