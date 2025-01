Comando Naval Oriental comemora nono Dia dos Veteranos das Forças Armadas

O vice-almirante Rajesh Pendharkar, oficial de bandeira do Comando Naval Oriental, participou do desfile e comício do Dia dos Veteranos em Visakhapatnam no sábado. | Crédito da foto: V. RAJU

O Comando Naval Oriental comemorou aqui no sábado o Nono Dia dos Veteranos das Forças Armadas. A Marinha organizou o primeiro Desfile do Dia dos Veteranos em RK Beach aqui como parte da celebração onde mais de 500 veteranos e veernaris, juntamente com seus dependentes, prestaram homenagem aos bravos homens e mulheres que serviram a nação.

O desfile foi sinalizado pelo vice-almirante Rajesh Pendharkar, oficial comandante em chefe do ENC.

O Vice-Almirante VK Namballa (retd), Presidente da Fundação da Marinha, e Chandra Shekar P, Suboficial da Marinha (retd) e Membro do Conselho de Administração do Fórum de Marinheiros Veteranos juntaram-se ao Comandante-em-Chefe para fazer o anúncio .

O desfile começou no Vishwa Priya Hall na RK Beach Road e culminou na Naval Coastal Battery pela manhã.

O coletor do distrito de Visakhapatnam, MN Harendhira Prasad, e o comissário de polícia Shanka Brata Bagchi também estiveram presentes.

Como parte do evento, todos os três serviços estabeleceram centrais de atendimento dedicadas para compartilhar atualizações sobre políticas recentes e resolver problemas relacionados aos serviços. Além disso, representantes do SPARSH {Sistema de Administração de Pensões (Raksha)}, do Regime Contributivo de Saúde para Ex-militares (ECHS) e dos bancos ofereceram apoio na resolução de questões pendentes relacionadas com veteranos.

Durante a interação, o vice-almirante Rajesh Pendharkar reiterou a dedicação da Marinha em garantir o bem-estar de seu pessoal aposentado e de suas famílias.